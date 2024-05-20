Грязь и навалы мусора — Сергей Аксёнов о качестве саночистки и уборки в селе Перово

Считаю, что глава поселения не исполняет свои обязанности по содержанию территории в надлежащем порядке. Обратился к депутатам Симферопольского районного совета с рекомендацией инициировать вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности – объявлении выговора председателю Перовского сельского совета – главе администрации Перовского сельского поселения Александру Николаевичу Гудиме, – цитирует пресс-служба Главу республики.

Ситуация с уборкой должна быть исправлена в кратчайшие сроки. Также Сергей Аксёнов проинформировал о вынесении предупреждения главе администрации Симферопольского района Денису Кратюку, потребовав усилить контроль саночистки и уборки на территории муниципалитета.

Пока Денис Васильевич получил предупреждение, но если ситуация не поменяется, ему также должен быть объявлен выговор, – акцентировал Глава Крыма.

Помимо этого, на имя Главы Республики Крым поступило обращение от жителя массива Давыдовка. Гражданин пожаловался на постоянное движение большегрузного транспорта в населенном пункте и неудовлетворительное состояние дорожного покрытия на улицах Центральной и Вокзальной.

Глава Крыма дал поручение Председателю Совета министров Республики Крым Юрию Гоцанюку переговорить с заявителем и уточнить необходимые детали.

Принято решение в десятидневный срок установить дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков по этим улицам, – заявил Глава республики.

Сергей Аксёнов добавил, что до 1 сентября текущего года планируется провести дорожный ремонт улицы Центральной и проблемного участка протяженностью 400 метров улицы Вокзальной.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым