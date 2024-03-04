Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 3 марта вручили награды сотрудникам городских медицинских учреждений. Церемония награждения состоялась в театре им. А.В. Луначарского.
Труд медицинских работников в последние годы сопряжён с высокой нагрузкой, с новыми задачами — например, пандемия коронавируса оказалась для нас серьёзным испытанием. Но надо сказать, она сильно поменяла наши взгляды на здравоохранение, заставила пересмотреть многие ценности в части здоровья людей, отношения к персоналу, отношения к нашим медицинским организациям, к медицинскому образованию. Я вижу, как сегодня меняется здравоохранение в Севастополе, сколько оборудования поступает в медицинские организации. Но без вас — без тех, кто уже многое сделал для здравоохранения и продолжает трудиться в медицинских учреждениях — движение вперёд невозможно. Спасибо за ваш труд, — обратился к медицинским работникам Михаил Мурашко.
Действительно, в севастопольской медицине произошло за последнее время много положительных изменений. Нам есть чем гордиться: в прошлом году мы открыли поликлинику в Казачьей бухте и амбулаторию на Фиоленте, строим больницу скорой медицинской помощи и новый корпус онкологического диспансера на Камышовом шоссе, реализуем национальный проект «Здравоохранение», благодаря которому оснащаем больницы и поликлиники новым оборудованием. Главная цель — создать эффективную систему, которой будут довольны и пациенты, и сами врачи. И это невозможно без ежедневного труда всей медицинской команды Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.
Глава города вручил министру здравоохранения памятную медаль «B ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».
Михаил Альбертович всегда на связи, и мы всегда получаем от него отклик и поддержку по всем, даже самым сложным вопросам. Благодарю вас за всестороннюю помощь и личный вклад в развитие севастопольской медицины, — обратился губернатор к Михаилу Мурашко.
За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены:
- Брыкина Наталья Александровна — фельдшер скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
- Бурий Василий Степанович — главный хирург 1472-го Военно-морского клинического госпиталя;
- Куприянова Алевтина Вячеславовна — врач-инфекционист севастопольской городской больницы № 9.
- За хороший и добросовестный труд благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации объявлена:
- Агзамову Истаму Мансуровичу — врачу-нейрохирургу городской больницы № 1;
- Вернигоровой Татьяне Алексеевне — старшей медицинской сестре Севастопольской городской больницы № 9;
- Душкину Сергею Владимировичу — врачу-рентгенологу городской больницы № 1;
- Игнатенко Денису Александровичу — врачу по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению городской больницы № 1;
- Имангалиеву Руслану Галимовичу — заведующему станцией переливания крови 1472-го Военно-морского клинического госпиталя;
- Кульминскому Владимиру Ивановичу — врачу-онкологу севастопольского городского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного;
- Нагибовичу Роману Олеговичу — начальнику отделения сосудистой хирургии 1472-го Военно-морского клинического госпиталя;
- Покатиловой Марии Борисовне — младшей медицинской сестре по уходу за больными городской инфекционной больницы;
- Удовыдченковой Евгении Анатольевне — младшей медицинской сестре по уходу за больными городской больницы № 4;
- Устиновой Наталье Сергеевне — врачу ультразвуковой диагностики севастопольской городской больницы № 9;
- Хотомлянской Светлане Александровне — медицинской сестре палатной (постовой) городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка;
- Черновой Анжелике Викторовне — акушерке городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка.
За милосердие, ежедневный добросовестный труд и особую заботу по уходу за больными медалью имени Даши Севастопольской награждены:
- Тищенко Ирина Леонидовна — медицинская сестра специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики;
- Бузиян Людмила Николаевна — старшая операционная медицинская сестра городской больницы № 9;
- Нечитайло Муза Владимировна — медицинская сестра палатная (постовая) городской больницы № 1;
- Попадьина Валентина Андреевна — медицинская сестра палатная (постовая) городской больницы № 1.
- За добросовестный труд и значительный вклад в оказание медицинской помощи населению почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:
- Иванов Андрей Николаевич — заместитель директора медицинского информационно-аналитического центра;
- Кочуров Сергей Юрьевич — врач-травматолог-ортопед городской больницы № 9;
- Пилипенко Сергей Николаевич — заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе городской больницы № 9.
За высокий профессионализм благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:
- Вислобоковой Марине Владимировне — директору медицинского склада № 1043;
- Згонниковой Анне Викторовне — заведующему рентгенологическим отделением – врачу-рентгенологу городской больницы № 9;
- Ермакову Матвею Александровичу — врачу-онкологу севастопольского городского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного;
- Иванко Алексею Константиновичу — водителю автомобиля скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
- Калашникову Ивану Александровичу — фельдшеру скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
- Касторновой Марии Викторовне — директору медицинского информационно-аналитического центра;
- Лобко Денису Николаевичу — заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу городской больницы № 4;
- Магомедову Мураду Аллахвердиевичу — врачу-судебно-медицинскому эксперту севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы;
- Мельниковой Наталье Константиновне — медицинской сестре палатной (постовой) специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики;
- Шевелёву Егору Геннадьевичу — медицинскому психологу Севастопольской городской психиатрической больницы.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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