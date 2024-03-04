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Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя

Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:35 04.03.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 3 марта вручили награды сотрудникам городских медицинских учреждений. Церемония награждения состоялась в театре им. А.В. Луначарского.

Труд медицинских работников в последние годы сопряжён с высокой нагрузкой, с новыми задачами — например, пандемия коронавируса оказалась для нас серьёзным испытанием. Но надо сказать, она сильно поменяла наши взгляды на здравоохранение, заставила пересмотреть многие ценности в части здоровья людей, отношения к персоналу, отношения к нашим медицинским организациям, к медицинскому образованию. Я вижу, как сегодня меняется здравоохранение в Севастополе, сколько оборудования поступает в медицинские организации. Но без вас — без тех, кто уже многое сделал для здравоохранения и продолжает трудиться в медицинских учреждениях — движение вперёд невозможно. Спасибо за ваш труд, — обратился к медицинским работникам Михаил Мурашко.

Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя

Действительно, в севастопольской медицине произошло за последнее время много положительных изменений. Нам есть чем гордиться: в прошлом году мы открыли поликлинику в Казачьей бухте и амбулаторию на Фиоленте, строим больницу скорой медицинской помощи и новый корпус онкологического диспансера на Камышовом шоссе, реализуем национальный проект «Здравоохранение», благодаря которому оснащаем больницы и поликлиники новым оборудованием. Главная цель — создать эффективную систему, которой будут довольны и пациенты, и сами врачи. И это невозможно без ежедневного труда всей медицинской команды Севастополя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Глава города вручил министру здравоохранения памятную медаль «B ознаменование 10-летия возвращения Севастополя в Россию».

Михаил Альбертович всегда на связи, и мы всегда получаем от него отклик и поддержку по всем, даже самым сложным вопросам. Благодарю вас за всестороннюю помощь и личный вклад в развитие севастопольской медицины, — обратился губернатор к Михаилу Мурашко.

За многолетний плодотворный труд, профессиональное мастерство и высокие личные достижения в области здравоохранения нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» награждены:

  • Брыкина Наталья Александровна — фельдшер скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
  • Бурий Василий Степанович — главный хирург 1472-го Военно-морского клинического госпиталя;
  • Куприянова Алевтина Вячеславовна — врач-инфекционист севастопольской городской больницы № 9.
  • За хороший и добросовестный труд благодарность Министра здравоохранения Российской Федерации объявлена:
  • Агзамову Истаму Мансуровичу — врачу-нейрохирургу городской больницы № 1;
  • Вернигоровой Татьяне Алексеевне — старшей медицинской сестре Севастопольской городской больницы № 9;
  • Душкину Сергею Владимировичу — врачу-рентгенологу городской больницы № 1;
  • Игнатенко Денису Александровичу — врачу по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению городской больницы № 1;
  • Имангалиеву Руслану Галимовичу — заведующему станцией переливания крови 1472-го Военно-морского клинического госпиталя;
  • Кульминскому Владимиру Ивановичу — врачу-онкологу севастопольского городского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного;
  • Нагибовичу Роману Олеговичу — начальнику отделения сосудистой хирургии 1472-го Военно-морского клинического госпиталя;
  • Покатиловой Марии Борисовне — младшей медицинской сестре по уходу за больными городской инфекционной больницы;
  • Удовыдченковой Евгении Анатольевне — младшей медицинской сестре по уходу за больными городской больницы № 4;
  • Устиновой Наталье Сергеевне — врачу ультразвуковой диагностики севастопольской городской больницы № 9;
  • Хотомлянской Светлане Александровне — медицинской сестре палатной (постовой) городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка;
  • Черновой Анжелике Викторовне — акушерке городской больницы № 5 — Центра охраны здоровья матери и ребенка.
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За милосердие, ежедневный добросовестный труд и особую заботу по уходу за больными медалью имени Даши Севастопольской награждены:

  • Тищенко Ирина Леонидовна — медицинская сестра специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики;
  • Бузиян Людмила Николаевна — старшая операционная медицинская сестра городской больницы № 9;
  • Нечитайло Муза Владимировна — медицинская сестра палатная (постовая) городской больницы № 1;
  • Попадьина Валентина Андреевна — медицинская сестра палатная (постовая) городской больницы № 1.
  • За добросовестный труд и значительный вклад в оказание медицинской помощи населению почетной грамотой Правительства Севастополя награждены:
  • Иванов Андрей Николаевич — заместитель директора медицинского информационно-аналитического центра;
  • Кочуров Сергей Юрьевич — врач-травматолог-ортопед городской больницы № 9;
  • Пилипенко Сергей Николаевич — заместитель главного врача по гражданской обороне и мобилизационной работе городской больницы № 9.

За высокий профессионализм благодарность Губернатора города Севастополя объявлена:

  • Вислобоковой Марине Владимировне — директору медицинского склада № 1043;
  • Згонниковой Анне Викторовне — заведующему рентгенологическим отделением – врачу-рентгенологу городской больницы № 9;
  • Ермакову Матвею Александровичу — врачу-онкологу севастопольского городского онкологического диспансера им. А.А. Задорожного;
  • Иванко Алексею Константиновичу — водителю автомобиля скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
  • Калашникову Ивану Александровичу — фельдшеру скорой медицинской помощи Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф;
  • Касторновой Марии Викторовне — директору медицинского информационно-аналитического центра;
  • Лобко Денису Николаевичу — заведующему хирургическим отделением – врачу-хирургу городской больницы № 4;
  • Магомедову Мураду Аллахвердиевичу — врачу-судебно-медицинскому эксперту севастопольского городского бюро судебно-медицинской экспертизы;
  • Мельниковой Наталье Константиновне — медицинской сестре палатной (постовой) специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики;
  • Шевелёву Егору Геннадьевичу — медицинскому психологу Севастопольской городской психиатрической больницы.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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