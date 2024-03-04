Губернатор и министр здравоохранения России вручили награды медикам Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев и министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко 3 марта вручили награды сотрудникам городских медицинских учреждений. Церемония награждения состоялась в театре им. А.В. Луначарского.

Труд медицинских работников в последние годы сопряжён с высокой нагрузкой, с новыми задачами — например, пандемия коронавируса оказалась для нас серьёзным испытанием. Но надо сказать, она сильно поменяла наши взгляды на здравоохранение, заставила пересмотреть многие ценности в части здоровья людей, отношения к персоналу, отношения к нашим медицинским организациям, к медицинскому образованию. Я вижу, как сегодня меняется здравоохранение в Севастополе, сколько оборудования поступает в медицинские организации. Но без вас — без тех, кто уже многое сделал для здравоохранения и продолжает трудиться в медицинских учреждениях — движение вперёд невозможно. Спасибо за ваш труд, — обратился к медицинским работникам Михаил Мурашко.