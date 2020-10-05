Губернатор Севастополя поручил усилить контроль санитарного состояния города

Поручение усилить контроль санитарного состояния города губернатор Севастополя дал сегодня, в ходе еженедельного аппаратного совещания.

Лично контролируйте дезинфекцию общественного транспорта и объектов городской инфраструктуры. Возобновляем дезинфекцию остановок. Общественные пространства мы не закрываем и жёсткие меры не вводим, но тем не менее дезинфекцию необходимо усилить. Базовые меры – это дезинфекция и создание дополнительных коек, прекращение массовых мероприятий, – обратился Михаил Развожаев к руководителям профильных ведомств.

И. о. директора Департамента транспорта Сергей Румянцев отметил, что дезинфекция общественного транспорта в Севастополе проводится регулярно.

В городе продолжается дезинфекция общественного транспорта, также за неделю Департаментом в автобусах, троллейбусах и катерах было роздано более 175 тысяч медицинских масок. Стоит отметить, что маски люди берут уже в более меньшем объеме, проявляют сознательность и в транспорт заходят уже в своих масках. Эта работа по вашему поручению также будет продолжена, – сказал Сергей Румянцев.