Губернатор Севастополя поручил разобраться в ситуации с разрушением подпорной стены на улице Колобова

В правительстве Севастополя обсудили обращения граждан, поступающие в соцсетях и на платформе «Госуслуги. Решаем вместе». Одно из сообщений касалось состояния подпорной стены на ул. Колобова, 34/2 – в результате ведущихся рядом строительных работ она начала разрушаться.

На данный момент это обращение к нам не поступало. Сейчас обратились, сегодня выйдем, разберёмся, – доложил заместитель директора департамента городского хозяйства Николай Битосов. Как к вам обращение не поступало? Ко мне уже через ЦУР поступило. Тут даже написано, что было людям предложено написать официальное заявление в Госжилнадзор. Мы вот этой ерундой долго будем заниматься? Ждём, когда что-нибудь на голову упадёт? Сейчас прямо после аппаратного выезжайте и разбирайтесь, докладывайте мне, вместе с Госжилнадзором и кто там вам ещё нужен, – поручил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Как отметил и. о. заместителя губернатора Максим Жукалов, на данном участке идёт строительство двух многоквартирных домов, разрешение на работы было выдано.

Одно дело – выдано разрешение, другое – каким образом там работы ведутся со всеми необходимыми допусками и так далее. Если в результате начавшихся работ такие проблемы возникают, надо разбираться. Понятно, что стройка рядом с домом никому не нравится, но есть объективные вещи, надо понять, что происходит, – заключил губернатор.

Напомним, обращения по теме ЖКХ, уличного освещения, благоустройства можно направлять в соцсети департамента городского хозяйства: ВКонтакте; Одноклассники; Телеграм.

Кроме того, сообщения по любым темам принимаются на официальных страницах руководителей департаментов, заместителей губернатора, главы города Михаила Развожаева и правительства Севастополя во ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграм, а также на платформе «Госуслуги. Решаем вместе» – сервисом можно воспользоваться через виджет во ВКонтакте, приложение или сайт.