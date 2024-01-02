Губернатор Севастополя поздравил родителей малышки, появившейся на свет в новом году

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил родителей первого родившегося в 2024 году ребёнка. Девочка появилась на свет 1 января в 9:57 весом 3 500 г и ростом 53 см. Назвали малышку Викторией.

Виктория – значит Победа! Поздравляю родителей – Ульяну Юрьевну и Александра Вячеславовича – и желаю, чтобы девочка росла здоровой и счастливой! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение», одной из основных целей которого является повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах её оказания, а также профилактика заболеваемости.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя