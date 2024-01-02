Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Губернатор Севастополя поздравил родителей малышки, появившейся на свет в новом году
актуально в республике
Губернатор Севастополя поздравил родителей малышки, появившейся на свет в новом году
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Губернатор Севастополя поздравил родителей малышки, появившейся на свет в новом году

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:18 02.01.2024

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поздравил родителей первого родившегося в 2024 году ребёнка. Девочка появилась на свет 1 января в 9:57 весом 3 500 г и ростом 53 см. Назвали малышку Викторией.

Виктория – значит Победа! Поздравляю родителей – Ульяну Юрьевну и Александра Вячеславовича – и желаю, чтобы девочка росла здоровой и счастливой! – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Напомним, в Севастополе реализуется региональная программа «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение», одной из основных целей которого является повышение доступности и качества медицинской помощи на всех этапах её оказания, а также профилактика заболеваемости.

Узнайте больше:  В Инкермане достроили бассейн. Работать начнёт в январе

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: люди в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
люди в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.