Губернатор Севастополя поздравил участковых со 100-летием образования службы участковых уполномоченных полиции

Сегодня, 17 ноября, в Управлении МВД России по Севастополю прошло торжественное мероприятие, посвящённое 100-летнему юбилею основания службы подразделений участковых уполномоченных полиции.

В мероприятии приняли участие Губернатор Севастополя Михаил Развожаев, начальник УМВД России по городу Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов, спикер Законодательного Собрания Владимир Немцев, сенатор Совета Федерации Сергей Колбин, Благочинный Севастопольского церковного округа протоиерей Сергий Халюта, ветераны органов внутренних дел.

Обращаясь к участковым уполномоченным полиции, глава Севастополя поблагодарил за службу и отметил важность работы с населением.

Ваша работа – быть всегда ближе всего к людям, а значит самая сложная. Вы справляетесь с поставленными задачами, несмотря на высокую нагрузку, ведь на каждого из вас приходится участок где проживает 2-3 тысяч граждан, а где-то и больше. Каждый день вам удается решать многочисленные проблемы, защищать порядок и закон. Мои дети могут спокойно гулять по улицам города, и я за них спокоен. Это значит, вы хорошо работаете и делаете своё дело профессионально. Спасибо!, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Михаила Развожаева.

Губернатор вручил отличившимся участковым уполномоченным полиции благодарности, благодарственные письма.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокий профессионализм и в связи с Днём участковых уполномоченных полиции Благодарности объявлены: старшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Ленинскому району, старшему лейтенанту полиции Алексею Курдюмову, старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Нахимовскому району, старшему лейтенанту полиции Екатерине Литвиновой, старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Гагаринскому району, майору полиции Алексею Паркалову, начальнику отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Гагаринскому району, капитану полиции Сергею Тарасову, старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Ленинскому району, майору полиции Сергею Шевчуку, старшему участковому уполномоченному ОМВД России по Ленинскому району, капитану полиции Сергею Шилову.

Благодарственными письмами также отмечены: старший участковый уполномоченный ОМВД России по Балаклавскому району, майор полиции Александр Бондаренко, инспектор группы по осуществлению административного надзора отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Балаклавскому району, старший лейтенант полиции Екатерина Лукьянова, старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Нахимовскому району, майор полиции Артак Пепанян.

Со 100-летием службу участковых поздравил начальник УМВД России по городу Севастополю полковник полиции Сергей Сигунов. Он отметил, ответственность службы участковых уполномоченных полиции.

Сегодняшняя служба сотрудников участковых уполномоченных полиции очень многогранна. В настоящее время в вас граждане видят сотрудника розыска, сотрудника службы экономических преступлений, сотрудника по делам несовершеннолетних, сотрудников ГИБДД. Вы ежедневно работаете с гражданами, с их проблемами и от того, как вы с ними общаетесь, как вы реагируете на их проблемы и складывается мнением о сотрудниках органов внутренних дел, – отмечает Сергей Сигунов.

К участковым обратился и спикер Законодательного Собрания Владимир Немцев.

Хочу напомнить слова Петра I, который сказал, что полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков. Действительно, участковый уполномоченный должен обладать бесконечным терпением и тактом, проявлять отвагу и мужество в экстренных ситуациях, досконально знать проблемы своей территории и её граждан. Я уверен – чтобы с честью и достоинством справляться со всеми поставленным задачами, нужен характер особой закалки. От всего депутатского корпуса хочу поблагодарить руководство и личный состав за профессионализм и ответственность. Я знаю, что в этом году вами уже раскрыто четыре с половиной сотни преступлений, выявлено больше четырёх тысяч административных правонарушений, – подчеркивает Владимир Немцев.

Участковым вручили благодарности и почетные грамоты от МВД, Законодательного Собрания Севастополя. Ключи от служебного автомобиля вручили подполковнику полиции Алымовой Татьяне Петровне за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности, образцовое исполнение служебных обязанностей.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя