Губернатор Севастополя вручил почетный знак «Заслуженного художника России» автору герба города Сергею Шахунову

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев вручил почетный знак «Заслуженный художник Российской Федерации» Сергею Александровичу Шахунову, автору герба Города-Героя. Звание присвоено Указом Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина.

Встреча состоялась на даче Сергея Александровича, где он по рекомендации врачей проводит много времени на свежем воздухе. Вместе с супругой Надеждой Константиновной Крыловой художник рассказал губернатору о символике и смыслах, заложенных в визуальном облике герба Севастополя.

Сергей Александрович Шахунов впервые посетил Севастополь в 1967 году.

Когда я в 67-м году приехал в Севастополь, попал на морской завод по распределению. Первая мысль была, когда я увидел город, впервые в жизни море, — какой красивый город, столько музеев, сразу возникла мысль сделать Городу-Герою герб, – отмечает Сергей Шахунов.

Его многолетняя работа в области плакатной живописи и графики, посвященная героическому подвигу, патриотизму, экологии и борьбе с фашизмом, получила мировое признание. Одна из работ Сергея Александровича, посвященная борьбе с фашизмом, находится в музее в Освенциме.

Михаил Развожаев высоко оценил творчество художника.

С удовольствием ознакомился с работами Сергея Александровича — они глубоки и многогранны. Его плакаты знают во всем мире. Я предложил Сергею Александровичу выпустить альбом с его плакатами и комментариями. Считаю, что работы легендарного художника должны сохраниться в истории Севастополя, – говорит Михаил Развожаев.

Губернатор отметил важность сохранения и популяризации работ Сергея Шахунова, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия Севастополя и России. Вручение почетного знака стало признанием выдающегося вклада художника в развитие изобразительного искусства и патриотическое воспитание.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя