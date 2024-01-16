Губернаторов «взвесили в телеграмах»: нейросеть присвоила чиновникам рейтинг. Глава Крыма на 4 месте

Первое информационное телеграм-агентство «Телестрим» и аналитический центр «Г.У.Р.У.» презентовали свежее исследование «Индекс Telegram. Рейтинг эффективности публичных политиков через призму Telegram. Итоги года». Авторы использовали данные сервиса TgStat и поисковой нейросети собственной разработки «НеДуров», которая фиксирует все публикации с упоминанием ключевых публичных политиков в русскоязычных Telegram-каналах.

В качестве главного фокуса информационной повестки декабря аналитики выделяют важные политические заявления президента и старт активной фазы избирательной кампании «Путин 2024», а также совмещенную с большой пресс-конференцией «прямую линию» президента. Как отмечают эксперты, некоторые губернаторы-лидеры смогли умело встроиться в повестку и уловить президентские сигналы: «Одни угадали с форматами своих «прямых линий», сделав ставку на откровенный разговор «без купюр» с жителями; другие, ориентируясь на президента, провели встречи с военнослужащими и акцентировали под занавес года свое внимание на теме поддержки СВО; третьи попали в фокус непосредственно после прямой линии Путина, эффективно отреагировав на президентские посылы. При этом абсолютное большинство глав регионов, за редким исключением губернаторов от оппозиционных партий, скованных необходимостью соблюдения партийного политеса, публично поддержали решение президента баллотироваться на новый срок».

Информационный гандикап в декабре целой группе губернаторов также обеспечили презентации в рамках «Дней регионов» на международной выставке «Россия» на ВДНХ, которую в декабре также посетил президент Владимир Путин, посмотрев, в частности, экспозиции Приморского края, Красноярского края, Тюменской, Омской, Курской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, ДНР, Дагестана, Калмыкии и Севастополя. Событийная повестка международной выставки «Россия» стала полноценным фактором, значительно влияющим на медиа котировки губернаторов.

Также в исследовании отмечается, что особый резонанс в декабре вызвали региональные инициативы о регулировании абортов и политики в отношении мигрантов: «Накануне объявленного президентом «Года семьи» в России Кремль продолжает тестировать общественное мнение по поводу возможной конфигурации федеральных законопроектов в чувствительной сфере демографии, нащупывая через регионы точки общественной консолидации». Поэтому не удивительно, что губернаторы не обошли вниманием «голую вечеринку Ивлеевой», в особенности главы мусульманских республик, которые опираются на поддержку традиционного большинства. Кроме того, эксперты указывают на усиление тренда на возрастание международной активности губернаторов – целый ряд российских губернаторов в декабре провели встречи с лидерами государств.

К сожалению, не обошлось без ЧП и трагедий. Предновогодний теракт в Белгороде с атакой ВСУ на мирных жителей и гибелью детей никого не оставил равнодушным. Большинство губернаторов выразили свою поддержку жителям Белгорода, отменив зрелищные мероприятия, а некоторые из глав регионов ещё и предоставили свою помощь, в том числе предложили принять у себя в регионе жителей Белгорода, пожелавших эвакуироваться из зоны обстрелов. События в Белгороде продемонстрировали консолидацию губернаторского корпуса и всего российского общества от Калининграда до Владивостока перед лицом террористических угроз со стороны киевского режима.

Бессменный медиа лидер среди глав регионов мэр Москвы Сергей Собянин увеличил в декабре отрыв от своих преследователей, нарастив упоминаемость в Telegram (30 921 упоминаний). Наиболее резонансным поводом стала поддержка Белгорода со стороны столичных властей, причем Собянин распорядился выделить бригаду врачей в составе группы Минздрава и оказать поддержку в восстановлении пострадавшего от предновогодних терактов города. Своевременная реакция властей Москвы стала модельной, и спровоцировала «волну» аналогичных заявлений из других регионов. При этом Москва в декабре также стала мишенью для терактов – Собянин оперативно комментировал неудачные попытки атаки дронов ВСУ. Внимания заслужил и ежегодный отчет столичного мэра по итогам года.

На второе место Telegram-рейтинга по итогам декабря вышел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков (18 195), который оказался в фокусе всеобщего внимания в связи с чудовищными ударами ВСУ по мирным жителям в Белгороде. Гладков оповещал о воздушных угрозах, реагировал на обстрелы ВСУ и рассказывал о ликвидации ущерба. В целом, Гладков продемонстрировал свою высокую антикризисную компетенцию – оперативно и грамотно реагировал на ЧП, а также своевременно опровергал фейки, которые посыпались одновременно с атаками ВСУ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров (12 224) был активен в декабре, однако переместился на третью позицию. Эксперты отмечают, что скандальный шлейф вокруг сына главы Чечни исчерпал свой потенциал. Однако опытный публичный политик Кадыров умело хайпанул на теме «голой вечеринки» в клубе Мутабор – назвал «обнаженную» тусовку «сатанистской» и потроллил звездных гостей Ивлеевой, предложив тем пройти службу в университете спецназа в Гудермесе. Кроме того, Кадыров снова стал значимым ньюсмейкером по теме СВО, заявив в ходе своей «прямой линии», в том числе, о выполнении плана по мобилизации в Чечне на 1500%, и возможном успешном завершении спецоперации на Украине летом 2024 года.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов (8054) сохранил за собой 4-ую позицию Telegram-рейтинга. В фокусе внимания глава Крыма оказался по итогам «прямой линии» президента, где в адрес президента прозвучал вопрос о неудовлетворительном состоянии спортзала в селе Солнечная Долина – Аксенов оперативно прокомментировал ситуацию и пообещал отремонтировать спортивный объект. В декабре российские спецслужбы раскрыли группу украинских диверсантов, готовивших покушение на Аксенова.

Глава Дагестана Сергей Меликов (7633) на 5-й позиции. В регионе продолжают анализировать причины октябрьских беспорядков — глава Дагестана заявил о том, что ситуация с погромами в аэропорту Махачкалы вскрыла проблему незанятости молодежи в регионе. Также Меликов рассказал про планы трудоустройства палестинских беженцев в Дагестане. Большого резонанса достигли заявления Меликова о сериале «Слово пацана» и «голой вечеринке» Ивлеевой – глава Дагестана высказался в русле традиционалистской повестки, очевидно рассчитывая на симпатии жителей, разделяющих ультраконсервативные ценности.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов (7 188) поднялся на 6-у строчку медиа рейтинга. Значимой стала новость об установке закладного камня на месте строительства Большого Смоленского моста. Повышенное внимание вызвала также презентация региона на выставке «Россия», встреча губернатором в аэропорту глав государств гостей саммита ЕАЭС, а также очень уместный жест в поддержку Белгорода – по решению губернатора был отменен новогодний концерт на Дворцовой площади.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер (7131) второй месяц подряд удерживает высокую 7-ую позицию медиа рейтинга. Текслер одним из первых на Урале поддержал выдвижение Путина в президенты РФ на новый срок, провел прямую линию с жителями региона и вошел в состав Генсовета «Единой России». Кроме того, Текслер продолжает быть в авангарде борьбы с нелегальными мигрантами – учитывая актуальный информационный и событийный контекст, связанный с резонансными случаями в регионе, это прибавляет ему немало политических очков.

Губернатор Курской области Роман Старовойт (6342) по итогам декабря вернулся в группу медиа лидеров (8-е место), взлетев на 15 позиций вверх. Кроме традиционной для приграничного региона повестки СВО причины – учреждение региональных наград родителям отличившихся бойцов СВО «Мать героя» и «Отец героя», внимание привлек региональный закон о запрете склонения женщин к абортам.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев (6200) также вернулся в ТОП-10 по итогам декабря, заняв 9-е место. Авторы исследования отмечают его встречу с участниками СВО в военном госпитале, прямую линию с жителями, публичную поддержку решения Путина участвовать в президентских выборах, а также достижение договоренности с производителями яиц о фиксации цен до 31.03.24. Кроме того, особое внимание к Кобзеву в декабре обеспечила содержательная встреча главы региона с гендиректором «Ростеха» Чемезовым.

Замыкает ТОП-10 Telegram рейтинга губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (6173), демонстрирующий стабильно высокие медиа показатели. В декабре Никитин провел привлекшую особое внимание «прямую линию», ответив «без купюр» на довольно острые и «непричесанные» вопросы жителей региона. Губернатор также оказался в фокусе в связи с региональной инициативой нижегородских депутатов о запрете абортов в частных клиниках. Кроме того, декабрь Никитина ознаменовался значимыми и знаковыми поводами по поддержке СВО: Нижегородская область оказалась единственным субъектом РФ, которому было доверено на съезде «Единой России» объявить об отправке партийного гумконвоя на Донбасс, кроме того – от правительства региона при поддержке «Дома народного единства» в зону СВО ушла ещё одна большая предновогодняя посылка, причём новогодние коробки с поздравлениями и полезными наборами для нижегородских военнослужащих в числе волонтеров собирали заместители губернатора Беркович и Гнеушев.

Справка: В масштабном исследовании использовались данные поисковой нейросети «НеДуров» и открытые данные сервиса TgStat.

«Индекс Telegram. Анализ эффективности публичных политиков через призму Telegram. Итоги года». https://t.me/infoagency_TS/25107

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Политическое агентство Г.У.Р.У. – аналитическая группа федерального политического эксперта Пермякова Романа