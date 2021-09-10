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Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе

Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 19:39 10.09.2021

10 сентября чрезвычайное ведомство страны простилось со своим руководителем – генералом армии Евгением Зиничевым. Министр МЧС трагически погиб в Норильске во время проведения межведомственных учений, спасая человека. За мужественный поступок Евгению Зиничеву посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Сотрудники МЧС во всех регионах страны воздали последние почести Министру. В 17:30 во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях чрезвычайного ведомства России зазвучали пожарные сирены. Их протяжный, пронзительный гул стал символом общей скорби, глубочайшего почтения и памяти. Масштабную всероссийскую мемориальную акцию в едином порыве поддержали севастопольские пожарные и спасатели, — отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России в Севастополе.

Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Гул сирен – в память о Министре МЧС Евгении Зиничеве. Всероссийская мемориальная акция в Севастополе

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