Гуманитарная помощь жителям Донбасса: жители южнобережного поселка Олива участвуют

Партия гуманитарной помощи от южнобережного посёлка Олива: детские книги, средства личной гигиены, одежда, памперсы, детское питание – всем этим ялтинцы щедро поделились с жителями, эвакуированными с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт находится в Ялтинском местном отделении «Единой России» по адресу: ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01 и работает в будние дни, с 10.00 до 15.00.

Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта