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Гуманитарная помощь жителям Донбасса: жители южнобережного поселка Олива участвуют

Гуманитарная помощь жителям Донбасса: жители южнобережного поселка Олива участвуют

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:43 14.03.2022

Партия гуманитарной помощи от южнобережного посёлка Олива: детские книги, средства личной гигиены, одежда, памперсы, детское питание – всем этим ялтинцы щедро поделились с жителями, эвакуированными с территории Донецкой и Луганской народных республик.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт находится в Ялтинском местном отделении «Единой России» по адресу: ул. Боткинская, 13А, тел. +7978 981 81 00, +7978 981 81 01 и работает в будние дни, с 10.00 до 15.00.

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Источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта


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