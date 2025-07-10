Гуманитарный груз в новом рейсе «Боевого Братства» и «Z-гаража» ушёл из Ялты на Донецкое направление

Везут мебель для командного пункта — столы, стулья, тумбы, холодильники, а также средства гигиены. Этот груз поможет создать необходимые условия для работы командного состава и быта бойцов на передовой.

Но на этом задачи рейса не заканчиваются. Как подчеркнул руководитель проекта «Z-гараж» Григорий Курочкин, обратный путь также будет рабочим:

Наша задача не только доставить помощь, но и вернуть в строй технику, от которой зависит жизнь и мобильность подразделений. На обратном пути мы заберем с передовой УАЗ Пикап, который сейчас не на ходу. Он нуждается в ремонте, но в наших мастерских у него появится второе дыхание. Восстановление напрямую влияет на эффективность наших войск и помогает сохранять жизни бойцов.

Параллельно в Ялте развивается еще одно важное направление помощи — производство самоходных гусеничных платформ (дронов). Эти устройства, управляемые дистанционно, выполняют на передовой важные функции: эвакуируют раненых из-под огня, доставляют боеприпасы и грузы в опасные зоны, а некоторые модификации используются для подрыва вражеской техники. Учитывая высокую потребность в таких аппаратах, фонд «Боевое братство Ялта-Юг» приступил к масштабированию их производства. Уже закуплены комплектующие для сборки двух новых гусеничных дронов. После сборки и тестирования они также будут отправлены на фронт.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта