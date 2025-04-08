ГУП РК «Крымавтодор» запускает новый сервис для обращения по ремонту дорог

Теперь крымчане смогут сообщить о дефектах дорожного покрытия, выбоинах и ямах, заполнив специальную форму на сайте предприятия.

По словам Юрия Гоцанюка, новая функция позволит создать интерактивную карту повреждений дорожного полотна, что обеспечит более эффективное планирование работ по текущему ремонту.

Все заявки будут обрабатываться оперативно, что позволит специалистам правильно расставлять приоритеты в работе и оптимизировать процесс ямочного ремонта, – добавил он.

Гоцанюк подчеркнул, что цель данной инициативы – повысить качество дорожного покрытия по всей республике:

Мы стремимся сделать дороги Крыма комфортными и безопасными.

По всем вопросам жители республики также могут обращаться на горячую линию: +7 (978) 188-88-00.

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым