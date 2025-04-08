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ГУП РК «Крымавтодор» запускает новый сервис для обращения по ремонту дорог
иллюстрация: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

ГУП РК «Крымавтодор» запускает новый сервис для обращения по ремонту дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Дороги Крыма 19:52 08.04.2025

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщил, что ГУП РК «Крымавтодор» запускает новый сервис для приема обращений по локальному ремонту дорог на всей территории республики:

Теперь крымчане смогут сообщить о дефектах дорожного покрытия, выбоинах и ямах, заполнив специальную форму на сайте предприятия. 

По словам Юрия Гоцанюка, новая функция позволит создать интерактивную карту повреждений дорожного полотна, что обеспечит более эффективное планирование работ по текущему ремонту.

Все заявки будут обрабатываться оперативно, что позволит специалистам правильно расставлять приоритеты в работе и оптимизировать процесс ямочного ремонта, – добавил он.

Гоцанюк подчеркнул, что цель данной инициативы – повысить качество дорожного покрытия по всей республике:

Мы стремимся сделать дороги Крыма комфортными и безопасными.

По всем вопросам жители республики также могут обращаться на горячую линию: +7 (978) 188-88-00.

Узнайте больше:  Ямочный ремонт на улицах Симферополя должны завершить к маю

источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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