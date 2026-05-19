Гвоздь в голове — в Крыму спасли строителя, который выстрелили себе в голову из гвоздезабивного пистолета

Изначально пациента доставили в отделение челюстно-лицевой хирургии Симферопольской клинической больницы скорой медицинской помощи №6. Однако при попытке извлечь инородное тело началось активное кровотечение, которое невозможно было остановить прямым хирургическим методом. По результатам консилиума и телемедицинских консультаций было принято решение о переводе мужчины в Республиканскую клиническую больницу имени Н. А. Семашко для оказания помощи мультидисциплинарной командой специалистов.

Врачи отделений оториноларингологии и рентгенохирургических методов диагностики и лечения провели совместную операцию в условиях рентгеноперационной. Перед вмешательством была выполнена прямая селективная ангиография ветвей наружной сонной артерии для оценки артериального русла. Процедура позволила врачам увидеть точную «карту» артерий, питающих область лица.

Во время основного этапа операции — удаления инородного тела — открылось артериальное кровотечение. Из-за характера раны остановить его обычным способом (наложением швов или зажимов) было невозможно. При помощи ангиографии был выявлен источник кровотечения (ветви верхнечелюстной артерии), и для его локализации была выполнена успешная эмболизация верхнечелюстной артерии слева («закупорка» сосуда специальными материалами). После этого инородное тело было удалено, а кровотечение остановлено.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает, его состояние стабильно, он продолжает лечение в Республиканской клинической больнице имени Н. А. Семашко. Таким образом, благодаря мастерству хирургов жизнь молодого мужчины была спасена.

