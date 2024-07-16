Харьковчанин заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в Партените

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца Харькова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что ночью 25 сентября 2013 года в одном из общежитий Партенита между двумя студентами колледжа, которые вместе прибыли на практику из Харькова, произошел конфликт. В помещении душевой один нанес другому многочисленные удары по голове, в результате чего потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в алуштинскую городскую больницу. В последующем юноша был переведен в одно из харьковских медучреждений, где спустя полгода от осложнений после полученных травм скончался. В рамках расследования уголовных дел прошлых лет сотрудники СК вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства данного преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю.

Установлено, что сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся, в настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю