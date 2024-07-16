Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | Харьковчанин заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в Партените
актуально в республике
Харьковчанин заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в Партените

Харьковчанин заочно предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти однокурснику в Партените

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 12:48 16.07.2024

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 29-летнего уроженца Харькова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следственным отделом по городу Алушта установлено, что ночью 25 сентября 2013 года в одном из общежитий Партенита между двумя студентами колледжа, которые вместе прибыли на практику из Харькова, произошел конфликт. В помещении душевой один нанес другому многочисленные удары по голове, в результате чего потерпевшего в тяжелом состоянии госпитализировали в алуштинскую городскую больницу. В последующем юноша был переведен в одно из харьковских медучреждений, где спустя полгода от осложнений после полученных травм скончался. В рамках расследования уголовных дел прошлых лет сотрудники СК вместе с коллегами из органов МВД вновь изучили и детально восстановили обстоятельства данного преступления, провели значительный объем оперативно-розыскных и следственных действий, — озвучили детали дела в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю. 

Установлено, что сразу после совершения преступления подозреваемый скрылся, в настоящее время он объявлен в международный розыск, ему заочно предъявлено обвинение по вышеуказанной статье Уголовного кодекса Российской Федерации.

Узнайте больше:  Житель Партенита предстанет перед судом за убийство соседа из-за земельного спора

Расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Следственный комитет Крыма и Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Следственный комитет Крыма и Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.