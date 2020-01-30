Херсонес будет сотрудничать с крымскими музеями-заповедниками и фондом «Наследие тысячелетий»

30 января состоялось важное для музейного сообщества событие: впервые руководством Херсонесского музея были заключены соглашения о научном и культурном партнерстве с музеем-заповедником «Неаполь Скифский», Бахчисарайским историко-культурным и археологическим музеем-заповедником, а также с Благотворительным фондом «Наследие тысячелетий».

Создание подобных межмузейных пространств – очень важный шаг в популяризации истории и археологии. Я думаю, что запланированные мероприятия найдут отклик в сердцах не только гостей музея-заповедника «Херсонес Таврический», но и вызовут интерес у научного сообщества. Надеемся, что и коллеги из других регионов присоединятся к проведению подобных проектов, – цитирует пресс-служба директора Херсонесского музея Елену Морозову.

Достигнутые договоренности, закрепленные сегодня в соглашениях о научном партнерстве, отмечают специалисты, найдут свое практическое отражение уже в ближайшее время:

В 2020 году будут реализованы три масштабных проекта. Весной этого года пройдут две археологические выставки, на которых предполагается демонстрация экспонатов из так называемой «варварской коллекции» – предметов быта поздних скифов юго-западного Крыма. Значительных результатов ожидают музейщики и от третьего научно-исследовательского проекта, который будет осуществлен совместно с коллегами из Благотворительного фонда «Наследие тысячелетий».

В целом, по словам первого заместителя директора музея-заповедника «Херсонес Таврической» Татьяны Сарапулкиной, все три программы связаны как с историей Херсонеса, так и с историей окружающих его поселений в период античности.

На первой выставке зрители смогут увидеть очень интересные и в своем роде уникальные предметы из органических материалов. Примечательно, что подобные вещи экспонируются всего в нескольких музеях мира. На второй выставке будут представлены артефакты, которые найдены совсем недавно на новом археологическом объекте – огромном поселении поздних скифов площадью около 60 гектаров, обнаруженном в Белогорском районе Крыма, – рассказал директор музея-заповедника «Неаполь Скифский» Юрий Зайцев.

По словам Вадима Мартынюка, директора Бахчисарайского музея, фонды их учреждения содержат более 150 тысяч предметов, однако по объективным причинам экспонируется всего около пяти процентов коллекции. По этой причине научные сотрудники Бахчисарайского музея совместно с работниками Херсонеса отобрали для предстоящих мероприятий самые лучшие и интересные памятники, которые ранее никогда не демонстрировались посетителям.

Первый заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина отметила, что реализация запланированной научно- исследовательской программы связана с необходимостью обработки накопленного материала: