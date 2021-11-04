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Херсонес Таврический представляет фильм "Искусство быть женщиной". В рамках акции "Ночь искусств"

Херсонес Таврический представляет фильм «Искусство быть женщиной». В рамках акции «Ночь искусств»

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:06 04.11.2021

В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» рады представить вам первую серию многосерийного фильма о жизни и быте херсонеситов в античное и византийское время «Искусство быть женщиной».

В первой серии небольшого, но очень интересного и познавательного фильма сотрудники Херсонеса Таврического расскажут о том, как менялся образ жизни и эталоны красоты женщин начиная с эпохи Античности и до нашего времени. Сегодня представительницам прекрасного пола в их стремлении соответствовать современным бьюти-стандартам приходят на помощь достижения косметологии и медицины, модные дизайнеры и стилисты. Но восхитят ли современников общепризнанные античные идеалы? — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Предлагаем вам погрузиться в прекрасный, подчас таинственный и скрытый от посторонних глаз, мир женской красоты.

Ссылка на фильм: https://www.youtube.com/watch?v=_UTJs6Dc4Os

Херсонес Таврический представляет фильм "Искусство быть женщиной". В рамках акции "Ночь искусств"

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