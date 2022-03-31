«Херсонес Таврический» — одна из площадок для проведения общероссийского «Тотального диктанта». Когда?

9 апреля в 14:00 часов музей-заповедник «Херсонес Таврический» станет одной из площадок для проведения общероссийского «Тотального диктанта».

Мероприятие пройдет в классе музейной педагогики, который расположен на территории сада миниатюр. Все желающие смогут проверить свои знания и вспомнить о школьных годах, а заодно полюбоваться прекрасными видами Херсонеса и подышать морским бризом. Наш музей-заповедник примет гостей в рамках акции «Тотальный диктант» уже во второй раз. В прошлом году на площадке музея-заповедника во всероссийской акции принял участие 21 человек. И в этот раз мы с нетерпением ждем гостей, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Ежегодно специально для «Тотального диктанта» известные писатели создают уникальный текст. В этом году автором текста стала Марина Степнова – прозаик, поэт, сценарист, переводчик. Автор романов «Хирург», «Сад», «Женщины Лазаря»; автор перевода на русский языка хорошо известной в нашей стране пьесы Михая Себастиана «Безымянная звезда»; лауреат нескольких литературных премий. Для этого мероприятия она создала рассказ о жизни подростка из Воронежа. Действие происходит в конце XIX века, автор поведает о том, как молодой человек встретил свою первую любовь.

Зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта «Тотальный диктант»: Севастополь ( totaldict.ru )

Источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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