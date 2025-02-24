Херсонес Таврический передал гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции

Больше всего писем солдатам специальной военной операции написали воспитанники детского сада № 20 «Магнолия» и Севастопольской станции юных техников, которые сами нарисовали и оформили открытки. Участие в акции «Весточка бойцу» также приняли сотрудники Херсонеса Таврического и, конечно, наши посетители, — сообщили в пресс-службе музея-заповедника. — Благодарим всех неравнодушных за помощь и участие в акции «Весточка бойцу»! Еще раз поздравляем наших дорогих воинов с Днем защитника Отечества и желаем им стойкости, сил и веры!