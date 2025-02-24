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Херсонес Таврический передал гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Херсонес Таврический передал гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:21 24.02.2025

В течение месяца коллектив музея-заповедника собирал денежные средства для наших защитников. Они пошли на закупку генератора и портативной электростанции, которые вместе с поздравлениями участников акции «Весточка бойцу» передали Гуманитарной миссии Севастопольского благочиния.

Херсонес Таврический передал гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции Херсонес Таврический передал гуманитарную помощь бойцам в зону специальной военной операции

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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