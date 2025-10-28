Херсонес Таврический переходит на зимний режим работы

- территория Херсонеса Таврического открыта с 09:00 до 18:00 (пропуск посетителей ‒ до 17:30);
- время работы касс – с 09:00 до 17:30;
- время работы выставочного зала в здании музея Античности и Византии – с 10:00 до 20:00;
- время работы магазина и сувенирного ларька у Центральной входной группы – с 09:00 до 17:30;
- время работы туалета – с 09:00 до 21:00.
Посещение Византийской экспозиции осуществляется с 09:00 до 17:00. Последний понедельник каждого месяца ‒ санитарный день. Зал временных выставок Византийской экспозиции открыт для посещения ежедневно с 09:00 до 17:00.
Приобретайте билеты в музей-заповедник «Херсонес Таврический» в кассах или на официальном сайте: tickets.chersonesos-sev.ru/. Просим сохранять их до конца посещения!
Для севастопольцев вход на территорию учреждения культуры бесплатный при предъявлении оригиналов документов, подтверждающих наличие постоянной или временной регистрации в городе-герое.
Посещение храмов Свято-Владимирского Херсонесского мужского монастыря бесплатно. Пропуск на территорию осуществляется через Центральную входную группу музея-заповедника до 21:00.
Приходите в музей-заповедник «Херсонес Таврический» и знакомьтесь с историей города двух тысячелетий!
источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: Херсонес таврический
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: Херсонес таврический