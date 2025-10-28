Херсонес Таврический переходит на зимний режим работы

С 1 ноября 2025 по 30 апреля 2026 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по следующему графику:

С 1 ноября 2025 по 30 апреля 2026 года музей-заповедник «Херсонес Таврический» будет работать по следующему графику:

Этот сайт использует файлы cookie и собирает персональные данные для улучшения работы сайта и анализа посещаемости. Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку ваших персональных данных и использование файлов cookie в соответствии с Политикой конфиденциальности и Согласием на обработку персональных данных.