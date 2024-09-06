Херсонес Таврический посетили участники международной конференции из России, Сирии и Гвинеи

Сегодня исследователи из разных регионов нашей страны, Сирии и Гвинеи познакомились со славной историей города двух тысячелетий! Многие из них никогда раньше не были в Херсонесе Таврическом.

Я впервые посетил Россию, Севастополь и Херсонес. Я очень благодарен людям, которые сохранили богатое историческое и культурное наследие древнего города. Здорово, что здесь можно узнать, как выглядел Херсонес раньше и чем занимались его жители. Когда вернусь домой, обязательно буду рекомендовать всем это место! Мне очень понравился и город, и музей, – поделился впечатлениями генеральный директор Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи Альфа Иссага Палле Диалло.

По улицам Херсонеса прогулялись и представители сирийского Университета Аль-Баас. После осмотра Античного театра, Монетного двора, Византийского дворика и многочисленных храмов древнего города ректор учебного заведения подчеркнул, что, только побывав здесь, можно понять великую русскую душу.

Херсонес Таврический имеет большую историческую, культурную и духовную ценность. Здесь переплетаются три великие цивилизации: древнегреческая, римская и византийская. Это подчеркивает значимость данного места. Херсонес по существу отражает культуру всего российского народа, – отметил ректор Университета Аль-Баас Абдель Басет аль-Хатиб.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»