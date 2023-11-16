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Херсонес Таврический предлагает отправиться в путешествие навстречу Рождеству Христову и…

Херсонес Таврический предлагает отправиться в путешествие навстречу Рождеству Христову и…

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:45 16.11.2023

Музей-заповедник «Херсонес Таврический» совместно с Фондом «Моя история», Крымской митрополией и Севастопольским благочинием проведет серию мероприятий в преддверии дня памяти святого Николая Чудотворца, Нового года и Рождества Христова.

С 13 ноября по 14 декабря пройдет уже ставшая традиционной акции «День добрых дел. Стань волхвом». В ней могут поучаствовать команды школьников от 3 до 30 человек в возрасте от 7 до 18 лет. Ребята, готовые изменить этот мир к лучшему, совершив добрый поступок по отношению к людям или животным. В новой тематической акции могут принять участие дети от 5 до 18 лет из многодетных и малообеспеченных семей, с инвалидностью или с ограниченными возможностями здоровья. Для этого до 15 декабря необходимо будет сделать игрушку из любых материалов, заполнить заявку и в указанный период с 9:00 до 16:00 передать администратору на Восточной входной группе музея-заповедника. А уже в первый день зимы посетители музея-заповедника смогут узнать об истории светлого христианского праздника, раскрыть творческий потенциал и встретиться с Дедом Морозом. Дети и их родители вспомнят счастливые моменты уходящего года и загадают желания. Приглашаем вас с 1 декабря совершить путешествие в Рождество, поделиться чувствами и зажечь свою звезду на интерактивных экскурсиях «Зажигаем звезды в Херсонесе»! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника. 

Херсонес Таврический предлагает отправиться в путешествие навстречу Рождеству Христову и… Херсонес Таврический предлагает отправиться в путешествие навстречу Рождеству Христову и… Херсонес Таврический предлагает отправиться в путешествие навстречу Рождеству Христову и… Херсонес Таврический предлагает отправиться в путешествие навстречу Рождеству Христову и…

Хотите оказаться в сказке и почувствовать атмосферу Рождества? Тогда звоните по телефону +7 918 950-69-16!

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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