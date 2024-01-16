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Херсонес Таврический приглашает принять участие в онлайн-конкурсе патриотической песни

Херсонес Таврический приглашает принять участие в онлайн-конкурсе патриотической песни

Опубликовал: КрымPRESS в Конкурсы в Крыму 13:44 16.01.2024

В преддверии Дня защитника Отечества музей-заповедник совместно с Фондом «Моя история» предлагает вспомнить славные подвиги героев, отраженные в музыке, и объявляет онлайн-конкурс «Песни в солдатской шинели». К участию в нем приглашаются школьные коллективы от 2 до 35 человек в возрасте от 6 до 18 лет.

С 16 января по 15 февраля классному руководителю необходимо записать горизонтальный видеоролик продолжительностью до одной минуты с исполнением учащимися патриотической песни, заполнить заявку (образец ‒ в приложении № 1 к положению) и отправить всё на электронную почту nekrashevich@chersonesos-sev.ru. Тема письма ‒ «Песни в солдатской шинели».

16 февраля компетентное жюри оценит представленные работы по пяти критериям (соответствие содержания тематике конкурса, оригинальность творческого решения, мастерство и техника исполнения, соответствие репертуара возрасту участников, уровень сложности) и определит трех победителей.

Итоги онлайн-соревнования «Песни в солдатской шинели» будут подведены 19 февраля в 15:00 на праздничном концерте «Время выбрало нас» в Херсонесе Таврическом. Победители конкурса получат грамоты и памятные призы.

По всем интересующим вопросам обращайтесь по телефону: +7 918 950-69-16. Желаем успехов юным талантам и ждем ваших конкурсных работ! Победители получат возможность выступить на сцене Херсонеса Таврического! — отмечают в пресс-службе музея-заповедника.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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