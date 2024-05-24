Херсонес Таврический — участник акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Присоединяйтесь!

сфотографируйте вашу семейную реликвию;

напишите небольшую и связанную с ней историю;

отправьте фото и описание на почту: pressa-chersonesos@mail.ru.

Акция продлится до 12 июня. В период ее проведения мы будем публиковать ваши самые интересные истории в социальных сетях музея-заповедника. Хештег ‒ #СемейныеРеликвии.

8 июля, в День семьи, любви и верности, на сайте «Культура.РФ» откроется виртуальная галерея семейных реликвий. В ней будут опубликованы истории всех участников акции. Скорее присоединяйтесь и отправляйте в Херсонес рассказы о своих семейных реликвиях! Важно! Присылая истории и фотографии, вы соглашаетесь с условиями их размещения на интернет-ресурсах музея-заповедника и Министерства культуры Российской Федерации, — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника.