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Херсонес Таврический — участник акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Присоединяйтесь!
фото: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

Херсонес Таврический — участник акции «Из поколения в поколение. Семейные реликвии». Присоединяйтесь!

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:32 24.05.2024

В пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический» отмечают: 

История каждой семьи – история всей России. В каждом доме хранятся свои реликвии: дедушкины студенческие письма, любимая мамина брошка, папина гитара. Все они являются частью нашего общего наследия. И музей-заповедник «Херсонес Таврический» с радостью присоединяется к акции Министерства культуры Российской Федерации «Из поколения в поколение. Семейные реликвии»!

В #ГодCемьи расскажите о сокровищах ваших предков всей стране!

Для участия в акции:

▪ сфотографируйте вашу семейную реликвию;
▪ напишите небольшую и связанную с ней историю;
▪ отправьте фото и описание на почту: pressa-chersonesos@mail.ru.

Акция продлится до 12 июня. В период ее проведения мы будем публиковать ваши самые интересные истории в социальных сетях музея-заповедника. Хештег ‒ #СемейныеРеликвии.

8 июля, в День семьи, любви и верности, на сайте «Культура.РФ» откроется виртуальная галерея семейных реликвий. В ней будут опубликованы истории всех участников акции. Скорее присоединяйтесь и отправляйте в Херсонес рассказы о своих семейных реликвиях! Важно! Присылая истории и фотографии, вы соглашаетесь с условиями их размещения на интернет-ресурсах музея-заповедника и Министерства культуры Российской Федерации, — подчёркивают в пресс-службе музея-заповедника. 

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»
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