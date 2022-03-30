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"Херсонес Таврический": в юбилейных мероприятиях приняли участие уже более семисот тысяч человек
иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"

«Херсонес Таврический»: в юбилейных мероприятиях приняли участие уже более семисот тысяч человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:28 30.03.2022

Для музея-заповедника «Херсонес Таврический» 2022 год трижды юбилейный: 130 лет со дня основания музея, 195 лет с момента начала раскопок и 175 лет со дня рождения К. К. Косцюшко-Валюжинича, ставшего создателем и первым директором местного музея. Начало юбилейной программы в первых числах марта было ознаменовано запуском интернет-проекта «Вспомни, где всё начиналось» (данный проект реализован в форме специального Интернет-сайта, который доступен по ссылке: музейхерсонес.рф).

В рамках данного проекта в социальных сетях Херсонеса Таврического каждую неделю выходят новые серии видеолекций научных сотрудников музея-заповедника и видеоподкаст для слабослышащих, подготовленный совместно с региональным отделением Всероссийского общества глухих в Санкт-Петербурге. За один только неполный месяц видеоролики онлайн-проекта уже смогли увидеть более 700 тысяч человек, — отмечают в пресс-службе музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Кроме того, на страницах интернет-портала музейхерсонес.рф доступны 3D-модели экспозиционных залов, где совершая онлайн-прогулку по музею, благодаря чему каждый желающий может, не выходя из дома, познакомиться с шестью тысячами экспонатов античного и средневекового собрания.

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Как выглядит и работает онлайн-проект «Вспомни, где всё начиналось», подробнее смотрите в презентационном видеоролике: https://www.dropbox.com/s/ml4vsrs9fqt0rs8/rolik_final%20008.mp4?dl=0

Напоминаем, что проект реализуется совместно с Государственным Эрмитажем при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.


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