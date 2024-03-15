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Херсонес — участник онлайн-выставки в честь 10-летия воссоединения и Севастополя с Россией
иллюстрация: пресс-служба музея-заповедника Херсонес Таврический

Херсонес — участник онлайн-выставки в честь 10-летия воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:59 15.03.2024

18 марта 2014 года состоялось важнейшее событие в истории Республики Крым и города федерального значения Севастополя. В этот день был подписан Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов. В преддверии всенародного праздника Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ) при участии и поддержке музея-заповедника «Херсонес Таврический» подготовил выставку «Архивные заметки о Крыме. К 10-летию присоединения Крыма к Российский Федерации».

В фондах РГАНИ и Херсонеса Таврического хранятся массивы документов, отражающих самые разные аспекты истории Крыма в составе СССР, начиная с первых лет после Гражданской войны и вплоть до конца ХХ века. Эти документы позволяют проследить не только динамику политического, экономического, социокультурного развития этого уникального региона, но и наглядно показывают роль и значение Крыма на общегосударственном уровне.

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В формате онлайн-выставки представлены фотодокументы из научного архива музея-заповедника дореволюционного периода, времен Великой Отечественной войны и послевоенного строительства, а также фотографии Севастополя и Херсонеса в памятные дни Крымской весны 2014 года.

Ознакомиться с онлайн-выставкой «Архивные заметки о Крыме. К 10-летию присоединения Крыма к Российский Федерации» можно на сайте РГАНИ: https://ргани.рф/?p=9476.

источник: Отдел развития Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

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