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Хитроумный юноша из Севастополя решил воспользоваться сбоем в системе оплаты маркетплейса

Хитроумный юноша из Севастополя решил воспользоваться сбоем в системе оплаты маркетплейса

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 21:07 13.02.2024

За махинации с оплатой товаров на маркетплейсе полицией Севастополя задержан 18-летний юноша.

В дежурную часть УМВД России по г. Севастополю обратились представители торговой онлайн-площадки с сообщением о недостаче денежных средств после выдачи товаров клиентам. Сотрудниками отдела по борьбе с киберпреступностью городской полиции в результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан 18-летний приезжий молодой человек, причастный к преступлению.

Предварительно установлено, что подозреваемый часто делал покупки с помощью популярного маркетплейса. Придя в очередной раз в пункт выдачи, он получил свой заказ, но в связи с возникшей неполадкой в системе оплата не потребовалась. Покупатель не стал выяснять причину сбоя, а решил использовать эту проблему для незаконного обогащения, — рассказали в УМВД.

За десять дней не в меру сметливому парню удалось заказать и похитить около 40 товаров. Криминальной добычей афериста стали четыре смартфона и аксессуары к ним, три музыкальные колонки, два телевизора, ноутбук, три пневматических пистолета, шарики для страйкбола, одежда, парфюмерия и бытовая химия, золотое кольцо, электросамокат и другие мелкие товары.

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Юноша признал свою вину в полном объёме и рассказал, что часть похищенного он оставил себе, остальное успел перепродать и подарить приятелям.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («мошенничество в крупном размере»). Наказание? От крупного штрафа и принудительных работ до 6 лет лишения свободы.

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