«Хитрые» изменения в технический план жилого дома – наказуемы. Инженер из Севастополя теперь в курсе

Прокуратура Гагаринского района Севастополя по информации Севреестра с привлечением специалистов Севгосстройнадзора провела проверку исполнения законодательства о кадастровой деятельности.

Установлено, что кадастровый инженер изготовил технический план двухэтажного жилого дома по ул. Челнокова. На его основании в январе 2023 года заказчик зарегистрировал право собственности на объект недвижимости. Вместе с тем, в действительности такого дома по указанному в документации адресу не существует. На его месте располагается объект незавершенного строительства, до настоящего времени не пригодный для проживания. На момент проверки он не имел кровли, окон, дверей, ограждений балконных плит, коммуникаций, – сообщает пресс-служба севастопольской прокуратуры.

По данному факту прокурор района возбудил в отношении кадастрового инженера дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ (внесение кадастровым инженером заведомо ложных сведений в технический план, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния).

Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка № 14 Ленинского судебного района г. Севастополя оштрафовал виновное лицо на 30 тыс. рублей.

Допустивший нарушения кадастровый инженер обжаловал постановление суда первой инстанции, однако Ленинский районный суд г. Севастополя отклонил его апелляционную жалобу. Судебное решение вступило в законную силу.