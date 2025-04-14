Ход строительства Музейно-мемориального комплекса на ул. Капитанской контролирует прокуратура

Прокурор Ленинского района г. Севастополя Антон Кугатов проверил ход реконструкции ул. Капитанской в рамках реализации мероприятий по созданию «Парка Музейно-мемориального комплекса «Защитникам Севастополя в 1941-1942 гг» на мысе Хрустальном с набережной и Артиллерийской бухтой в городе Севастополе».

Государственный контракт по данному объекту заключен между ГКУ г. Севастополя «Дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя» и подрядной организацией ООО «Веста». Работы выполняются по государственной программе Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Проверка проведена с выездом на строительную площадку при участии представителей государственного заказчика и подрядной организации. В ходе встречи определена динамика работ, обсуждались возникающие при выполнении контракта вопросы.

Срок завершения строительства планируется на декабрь 2026 года. В настоящее время произведены подготовительные работы, бетонирование свай, устройство тротуаров и мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп населения.

Исполнение государственного контракта и ход строительства данного социально значимого объекта остается на контроле прокуратуры.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

голоса Оцените материал

Просмотры: 10