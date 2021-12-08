Ходи оглядывайся... В Симферополе мужчину обворовали вблизи центрального автовокзала

Сотрудниками уголовного розыска ОП №2 «Киевский» в Симферополе по подозрению в совершении грабежа, а в последующем кражи денег с банковской карты задержан 41-летний житель одного из сел Симферопольского района.

Оперативниками установлено, что подозреваемый в вечернее время находясь вблизи центрального автовокзала нанес 49-летнему симферопольцу телесные повреждения, после чего похитил мобильный телефон и кошелек, в котором находились деньги и банковская карта. В дальнейшем злоумышленник расплатился с помощью карты потерпевшего в магазинах за приобретенные продукты питания и алкоголь. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей. Сотрудниками полиции в результате личного досмотра подозреваемого выявлен и изъят похищенный мобильный телефон, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следователем ОП №2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия) и ч.3 ст.158 УК РФ (кража, с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств). Санкциями данных статей предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

Полиция предупреждает:

если так случилось, что вас ограбили, постарайтесь не потерять самообладания и запомнить любые особенности одежды, внешности, речи, поведения нападавших, о чем срочно, не теряя ни минуты, сообщите в органы внутренних дел по телефону или обратитесь к ближайшему наряду полиции. Помните: чем скорее информация поступит в полицию, тем больше шансов, что грабители будут пойманы, а похищенное имущество возвращено законному владельцу.