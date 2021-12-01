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Житель Севастополя вернул долг, сняв деньги с чужой кредитки

Хорошая такая соседка… Поучительная история о краже банковской карты в Севастополе

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:34 01.12.2021

52-летняя жительница Севастополя узнала, что потеряла банковскую карту, когда на её телефон поступило СМС-сообщение о списании денежных средств. Потерпевшая немедленно позвонила в отделение банка и заблокировала карту, после чего обратилась с заявлением в полицию.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска отделения полиции № 1 «Северное» установили личность подозреваемой и задержали её. Злоумышленницей оказалась 32-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что нашла банковскую карту в Верхнесадовом и решила воспользоваться находкой. В соседнем селе она совершила покупки на общую сумму шесть тысяч рублей, а когда поняла, что карта заблокирована, то выбросила её, — озвучили детали истории в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».

Хорошая такая соседка... Поучительная история о краже банковской карты в Севастополе

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