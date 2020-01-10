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Хорошее дело браком не назовут? В Симферополе супруги делят имущество - муж рукоприкладствует
иллюстрация: tegrk.ru

Хорошее дело браком не назовут? В Симферополе супруги делят имущество — муж рукоприкладствует

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:10 10.01.2020

В отдел полиции №3 «Центральный» УМВД России в Симферополе поступили два заявления от 32-летней местной жительницы, в которых она просит принять меры к своему супругу.

Женщина пояснила, что они разводятся с мужем, делят имущество и на фоне этого у них периодически происходят конфликты. Во время очередного скандала мужчина нанес ей один удар в лицо, после чего повредил ее автомобиль. Согласно акту судебно-медицинского исследования, у заявительницы диагностированы «закрытый перелом правой верхне-челюстной пазухи», «закрытый перелом стенки правой орбиты», кровоподтеки лица. Данные повреждения расцениваются как повреждения, причинившие вред здоровью средней степени тяжести. Кроме того, в результате повреждения имущества гражданке также был причинен материальный ущерб на сумму более 40 тысяч рублей, — озвучили детали пока ещё семейного конфликта в пресс-службе МВД России в Крыму.

Участковыми уполномоченными полиции по подозрению в совершении данных преступлений был задержан ранее не судимый 36-летний супруг потерпевшей. Мужчина полностью признал свою вину.

Отделом дознания ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.112 (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий) и ч.1 ст.167 (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба) Уголовного кодекса Российской Федерации.

Согласно действующему законодательству, гражданину может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Хорошее дело браком не назовут? В Симферополе супруги делят имущество - муж рукоприкладствует

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