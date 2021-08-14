Хороший знак: в Севастополе за сутки число выздоровевших превысило количество заразившихся COVID-19

По состоянию на 14 августа в Севастополе зарегистрированы 224 новых случая заболевания COVID-19. 266 человек выписаны после выздоровления. Умерли пять пациентов в возрасте от 68 до 83 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 23 604 человека. В настоящий момент выздоровели 20 276 человек, 938 умерли. Под наблюдением находится 701 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Массовая вакцинация началась в регионе 8 февраля. По состоянию на 14 августа поступило более 145 тысяч доз вакцины. Как подчеркнули в правительстве Севастополя, поставки идут в плановом режиме.