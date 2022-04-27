Хорошо живём? Крым вошел в ТОП регионов кредитного благополучия населения

Крым вошел в группу регионов кредитного благополучия населения. Такой рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества на основе данных Центробанка и Росстата. Для вычисления индекса кредитного благополучия специалисты Фонда используют несколько показателей:
- Суммы кредитов по регионам и численность экономически активного населения, на основании которых рассчитывается сумма кредитов на душу экономически активного населения;
- Размер среднемесячной зарплаты одного работающего;
- Минимальная стоимость жизни (стоимость потребительской корзины);
- Индекс закредитованности – общая сумма кредитов по региону, разделенная на произведение среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения (доля среднемесячной зарплаты, которая приходится на кредит в среднем у одного среднего работающего).
Авторы исследования отмечают, что индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.
Лучше всего с этим обстоят дела в первой четверке рейтинга – Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Ненецком АО и на Чукотке. В этих субъектах РФ индекс кредитного благополучия превышает 3 единицы. Это означает, что у жителей данных регионов после выплаты кредитов остается такое количество денег от среднемесячной зарплаты, какого хватит на три с лишним потребительских корзины.
В первой десятке рейтинга находятся еще 6 регионов, индекс кредитного благополучия которых превышает 2 единицы. Это Москва, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Мурманская область, Якутия и Камчатка. То есть в основном северные регионы России. Крым находится во второй десятке на 18-м месте вместе с Забайкальским краем. У обоих регионов показатель индекса кредитного благополучия составляет 1,63. То есть у среднего работающего крымчанина после выплаты кредитов остается такое количество денег от среднемесячной зарплаты, которого хватит на 1,63 потребительских корзины, — говорят в филиале Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе.
Составители рейтинга отмечают, что Крым входит в группу регионов, где на душу экономически активного населения приходится меньше всего кредитов. В этой группе, кроме Крыма, республики Северного Кавказа и Севастополь.
Рейтинг регионов по индексу кредитного благополучия населения (на 1 марта 2022 года)
|№
|Регион
|Стоимость «потребительской
корзины», руб.
|Средняя зарплата, руб.
|Индекс закредитованности, %*
|Часть зарплаты:
|Индекс кредитного
благополучия населения
|на выплату кредитов, руб.
|свободная от кредитов, руб.
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|1
|Ямало-Ненецкий АО
|22 807,6
|116 828
|28,7
|33 560,1
|83 267,9
|3,65
|2
|Сахалинская область
|22 621,4
|104 989
|23,3
|24 481,1
|80 507, 9
|3,56
|3
|Ненецкий АО
|23 450,3
|100 573
|23,5
|23 627,6
|76 945,4
|3,28
|4
|Чукотский АО
|30 841,6
|120 769
|16,5
|19 895,7
|100 873,3
|3,27
|5
|Москва
|26 712,8
|103 124
|34,7
|35 745,9
|67 378,1
|2,52
|6
|Магаданская область
|26 287,5
|93 100
|30,5
|28 375,5
|64 724,5
|2,46
|7
|Ханты-Мансийский АО
|21 575,8
|80 837
|38,8
|31 327,8
|49 509,2
|2,29
|8
|Мурманская область
|21 596,6
|75 568
|34,9
|26 344,5
|49 223,5
|2,28
|9
|Саха (Якутия)
|23 366,8
|81 361
|35,1
|28 571,9
|52 789,1
|2,26
|10
|Камчатский край
|28 034,9
|85 759
|32,0
|27 421,1
|58 337,9
|2,08
|11
|Красноярский край
|19 089,6
|62 362
|39,2
|24 447,5
|37 914,5
|1,99
|12
|Санкт-Петербург
|20 646,1
|73 522
|45,5
|33 443,3
|40 078,7
|1,94
|13
|Республика Коми
|20 298,5
|60 121
|36,7
|22 044,3
|38 076,8
|1,88
|14
|Амурская область
|19 814,6
|59 579
|39,0
|23 249,2
|36 329,8
|1,83
|15
|Ингушетия
|15 759,2
|31 148
|8,3
|2 595,7
|28 552,3
|1,81
|Иркутская область
|17 729,6
|55 033
|41,6
|22 917,2
|32 115,8
|1,81
|16
|Кемеровская область
|16 809,7
|49 871
|40,9
|20 388,4
|29 482,6
|1,75
|17
|Хабаровский край
|22 231,9
|59 385
|38,5
|22 837,2
|36 547,8
|1,64
|Белгородская область
|16 418,8
|43 840
|38,6
|16 920,6
|26 919,4
|1,64
|18
|Забайкальский край
|18 625,8
|48 883
|37,9
|18 515,0
|30 368,0
|1,63
|Республика Крым
|18 360,0
|37 549
|20,5
|7 705,5
|29 843,5
|1,63
|19
|Архангельская область
|20 827,8
|57 009
|41,4
|23 574,0
|33 435,0
|1,61
|20
|г. Севастополь
|18 894,5
|38 442
|22,2
|8 531,8
|29 910,2
|1,58
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