Хорошо живём? Крым вошел в ТОП регионов кредитного благополучия населения

Крым вошел в группу регионов кредитного благополучия населения. Такой рейтинг составляет Фонд развития гражданского общества на основе данных Центробанка и Росстата. Для вычисления индекса кредитного благополучия специалисты Фонда используют несколько показателей:

Суммы кредитов по регионам и численность экономически активного населения, на основании которых рассчитывается сумма кредитов на душу экономически активного населения; Размер среднемесячной зарплаты одного работающего; Минимальная стоимость жизни (стоимость потребительской корзины); Индекс закредитованности – общая сумма кредитов по региону, разделенная на произведение среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения (доля среднемесячной зарплаты, которая приходится на кредит в среднем у одного среднего работающего).

Авторы исследования отмечают, что индекс кредитного благополучия отражает, сколько минимальных региональных потребительских корзин содержит свободная от долговых обязательств часть среднемесячной зарплаты.

Лучше всего с этим обстоят дела в первой четверке рейтинга – Ямало-Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Ненецком АО и на Чукотке. В этих субъектах РФ индекс кредитного благополучия превышает 3 единицы. Это означает, что у жителей данных регионов после выплаты кредитов остается такое количество денег от среднемесячной зарплаты, какого хватит на три с лишним потребительских корзины.

В первой десятке рейтинга находятся еще 6 регионов, индекс кредитного благополучия которых превышает 2 единицы. Это Москва, Магаданская область, Ханты-Мансийский АО, Мурманская область, Якутия и Камчатка. То есть в основном северные регионы России. Крым находится во второй десятке на 18-м месте вместе с Забайкальским краем. У обоих регионов показатель индекса кредитного благополучия составляет 1,63. То есть у среднего работающего крымчанина после выплаты кредитов остается такое количество денег от среднемесячной зарплаты, которого хватит на 1,63 потребительских корзины, — говорят в филиале Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) в Симферополе.

Составители рейтинга отмечают, что Крым входит в группу регионов, где на душу экономически активного населения приходится меньше всего кредитов. В этой группе, кроме Крыма, республики Северного Кавказа и Севастополь.

Рейтинг регионов по индексу кредитного благополучия населения (на 1 марта 2022 года)

№ Регион Стоимость «потребительской корзины», руб. Средняя зарплата, руб. Индекс закредитованности, %* Часть зарплаты: Индекс кредитного благополучия населения на выплату кредитов, руб. свободная от кредитов, руб. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Ямало-Ненецкий АО 22 807,6 116 828 28,7 33 560,1 83 267,9 3,65 2 Сахалинская область 22 621,4 104 989 23,3 24 481,1 80 507, 9 3,56 3 Ненецкий АО 23 450,3 100 573 23,5 23 627,6 76 945,4 3,28 4 Чукотский АО 30 841,6 120 769 16,5 19 895,7 100 873,3 3,27 5 Москва 26 712,8 103 124 34,7 35 745,9 67 378,1 2,52 6 Магаданская область 26 287,5 93 100 30,5 28 375,5 64 724,5 2,46 7 Ханты-Мансийский АО 21 575,8 80 837 38,8 31 327,8 49 509,2 2,29 8 Мурманская область 21 596,6 75 568 34,9 26 344,5 49 223,5 2,28 9 Саха (Якутия) 23 366,8 81 361 35,1 28 571,9 52 789,1 2,26 10 Камчатский край 28 034,9 85 759 32,0 27 421,1 58 337,9 2,08 11 Красноярский край 19 089,6 62 362 39,2 24 447,5 37 914,5 1,99 12 Санкт-Петербург 20 646,1 73 522 45,5 33 443,3 40 078,7 1,94 13 Республика Коми 20 298,5 60 121 36,7 22 044,3 38 076,8 1,88 14 Амурская область 19 814,6 59 579 39,0 23 249,2 36 329,8 1,83 15 Ингушетия 15 759,2 31 148 8,3 2 595,7 28 552,3 1,81 Иркутская область 17 729,6 55 033 41,6 22 917,2 32 115,8 1,81 16 Кемеровская область 16 809,7 49 871 40,9 20 388,4 29 482,6 1,75 17 Хабаровский край 22 231,9 59 385 38,5 22 837,2 36 547,8 1,64 Белгородская область 16 418,8 43 840 38,6 16 920,6 26 919,4 1,64 18 Забайкальский край 18 625,8 48 883 37,9 18 515,0 30 368,0 1,63 Республика Крым 18 360,0 37 549 20,5 7 705,5 29 843,5 1,63 19 Архангельская область 20 827,8 57 009 41,4 23 574,0 33 435,0 1,61 20 г. Севастополь 18 894,5 38 442 22,2 8 531,8 29 910,2 1,58