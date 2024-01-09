Хотите стать чиновником? Есть возможность занять кресла руководителей Симеизского и Кореизского территориальных органов

Адрес: пл. Советская, 1, каб.№ 220. Время: понедельник – четверг с 09.00 до13.00; с 14.00 до17.00, пятница с 09.00до13.00; с 14.00 до16.00. Телефон для справок: +7(3654) 235736, +7(3654)235735.

Подробнее с требованиями к кандидатам и условиями конкурсов можно ознакомиться по ссылкам https://yalta.rk.gov.ru/documents/b92ae9e0-a81b-4819-9975-c4854d3f3b4b и https://yalta.rk.gov.ru/documents/db820d51-d859-46d2-bcbe-b31ca7aca1ee

Ждем в команде инициативных и активных, способных решать задачи разной сложности на благо региона и его жителей, — обращается к соискателям глава администрации Ялты Янина Павленко.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта