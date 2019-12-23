Хотите в сказку? Крымский театр юного зрителя приглашает! Спектакль «Серебряный олень»

В предновогодние дни Крымский театр юного зрителя радует зрителей музыкальной сказкой «Серебряный олень», в основе которой лежит пьеса писателя и драматурга Леонида Жуховицкого «Волк на дереве».

В спектакле звери – те же дети, и играют их дети-артисты Музыкального театра Крымского ТЮЗа. Ёжик, Медвежонок и Ослик, как и бывает у друзей, – абсолютно разные по характеру звери, звери-символы определенного человеческого качества: Ёжик умный и хитрый, Ослик немножко сентиментальный, Медвежонок – бойкий, жизнерадостный, сообразительный и немножко трусливый. Несмотря на свою разность, они мечтают об одном – встретить Серебряного оленя. Именно поэтому трое друзей отправляются в путь, но с Оленем встречаются только двое из них – Ёжик и Медвежонок. А Ослик остаётся один, беспомощный и брошенный, в дремучем лесу, где живёт Волк. И если Олень – волшебный, Волк – более чем настоящий. Как ни странно, именно Волк помогает друзьям понять ценность дружбы, — говорят в пресс-службе театра.

Режиссеру-педагогу Елене Шарпило, подчёркивают в пресс-службе театра, не пришлось объяснять детям-актерам, что иногда необходимо отказаться от собственной мечты — ради друга.

В процессе обсуждения пьесы дети сами высказывали мысли о самопожертвовании ради друга. Кто-то даже вспомнил известное изречение полководца А.Суворова: «Сам погибай, а товарища выручай!» – говорит Елена Шарпило. — Интересно было, когда мы размышляли над смыслом финальной фразы Оленя: «Приглядитесь, у вас есть вы сами». Дети делились разными историями из своей жизни, спорили, расходились во мнениях. В итоге пришли к выводу, что не нужно ждать чуда от кого-то — оно всегда вокруг нас. Только его нужно научиться замечать!

Благодаря образному восприятию природы, в сценическом тексте спектакля, отмечают в пресс-службе театра, необозримое пространство для фантазии. Актеры не прячутся за яркую характерность животного и не менее яркие костюмы, используют пла­стическую смелость и яркость, а безмолвные духи леса разговаривают ветвями-руками, оберегая друзей от опасности, подстерегающей на каждом шагу.

Показы с новогодней интермедией перед спектаклем проходят 27 и 29 декабря. Начало в 15.00.

Фото Надежды Бондарчук