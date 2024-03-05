Хозяйке на заметку. Ответ из Алушты на вопрос: что делать, если угрожает муж?

Суд Алушты вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
Судом установлено, что в ноябре 2023 года в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, осужденный схватил супругу за волосы и, приставляя к горлу и животу потерпевшей ножницы, высказывал угрозы убийством. Преступные действия были прекращены лишь после того, как семилетняя дочь увидела происходящее и попросила отца остановиться, — рассказали в прокуратуре.
Суд учётом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 300 часам обязательных работ. Приговор не вступил в законную силу.
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С тегами: прокуратура Крыма