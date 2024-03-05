Хозяйке на заметку. Ответ из Алушты на вопрос: что делать, если угрожает муж?

Суд Алушты вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).

Судом установлено, что в ноябре 2023 года в ходе конфликта, возникшего на бытовой почве, осужденный схватил супругу за волосы и, приставляя к горлу и животу потерпевшей ножницы, высказывал угрозы убийством. Преступные действия были прекращены лишь после того, как семилетняя дочь увидела происходящее и попросила отца остановиться, — рассказали в прокуратуре.