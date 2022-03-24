Хранение запрещённых веществ — прямой путь на скамью подсудимых. Задержание в Ялте

В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейскими задержан 39-летний ялтинец, подозреваемый в незаконном хранении запрещенных веществ.

Оперуполномоченные отдела по контролю за оборотом наркотиков по месту жительства мужчины обнаружили сверток с белым порошком, который был спрятан в футляре из-под очков. Лабораторным исследованием установлено, что вещество содержит в своем составе наркотическое средство производное N-метилэфедрона («соль»), массой около 10 граммов. Подозреваемый рассказал, что наркотики он нашел и хранил с целью личного употребления, — сообщили в пресс-службе МВД России по РК.

Следователем отдела полиции №2 «Ливадийский» УМВД России по г. Ялта возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств). Злоумышленнику может грозить наказание – лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

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