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Художники арт-кластера «Таврида» превратили пляж в Судаке в уголок подводного мира

Художники арт-кластера «Таврида» превратили пляж в Судаке в уголок подводного мира

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 21:38 22.07.2021

Портреты крымского дельфина, черепахи и осьминога украсили  один из пляжей в центре города Судак. Настенную роспись площадью 236 квадратных метров создали художники арт-кластера «Таврида».

Мы выбрали образы, которые нам симпатичны: черепаха – символ мудрости, дельфин афалина – это ум и дружелюбие, а спрут на рисунке красиво меняет цвет  – из зеленых оттенков в малиновые, – цитирует пресс-служба арт-кластера «Таврида» резидента арт-кластера «Таврида», лидера команды Desarte365 Александра Милицина.

Художники расписали подпорную стену, отделяющую пляж от набережной,  и 20 столбов, которые поддерживают второй уровень пляжа с солярием.  Над арт-объектом работали три человека, cоздание мурала заняло пять дней. Отель «Солдайя», который эксплуатирует пляж, обеспечил техническое сопровождение творческого проекта. Морских обитателей окружают  рыбы, водоросли и актинии, работа заключена в объемную 3D-рамку. Команда Desarte365 использовала флуоресцентные краски, это позволило добиться ярких оттенков. Чтобы защитить работу от морской воды и соленого воздуха, художники нанесли на мурал четыре слоя лака.

Художники арт-кластера «Таврида» превратили пляж в Судаке в уголок подводного мира Художники арт-кластера «Таврида» превратили пляж в Судаке в уголок подводного мира Художники арт-кластера «Таврида» превратили пляж в Судаке в уголок подводного мира

Это уже восьмая работа художников арт-кластера «Таврида» в Крыму. В 2020 году резиденты арт-кластера создали пять муралов на подпорных стенах вдоль главной дороги Крымского полуострова – трассы «Таврида». В нынешнем году автомагистраль украсили еще два мурала: к Дню Победы у трассы появилась роспись по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова по мотивам картины «Гвардейский тральщик «Защитник Т-411» В. И. Овчинникова, а к Дню России – мурал с образами крымской природы в цветах триколора. Проект рассчитан  на несколько лет, за это время вдоль трассы «Таврида» создадут около 90 арт-объектов. В результате важнейшая дорога Крыма станет еще и самой крупной в мире галереей стрит-арта протяженностью 250 километров.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида»

Художники арт-кластера «Таврида» превратили пляж в Судаке в уголок подводного мира

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