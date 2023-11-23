Хулиганство было мелким, а штраф оказался значительным. В сети Интернет «отличилась» не сдержанная на язык крымчанка

Ленинский районный суд Республики Крым вынес постановление по делу об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1. КоАП РФ 56 –летней крымчанке, проживающего в с. Бондаренково Ленинского района, за совершение мелкого хулиганства через сеть «Интернет».

В ходе рассмотрения дела было установлено, что 23 августа 2023 г. правонарушительница, при помощи сети «Интернет», в ходе прямой трансляции в видеохостинге «YouTube» выражалась нецензурной бранью. Из выражений понятно, что женщина оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, проявляет явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам Российской Федерации. В судебном заседании правонарушительница свою вину признала полностью, в содеянном раскаялась, — сообщили в пресс-службе суда.

Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданки, назначил ей наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.

Постановление в законную силу не вступило