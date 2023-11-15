И что это было? В Севастополе женщина повредила чужой автомобиль. Зачем — объяснить не смогла

Злоумышленницей оказалась 50-летняя безработная жительница Севастополя, которая оторвала дворник и разбила боковое стекло чужого автомобиля, причинив тем самым ущерб на сумму более 20 тысяч рублей.

В дежурную часть ОМВД России по Гагаринскому району обратилась 39-летняя местная жительница, которая сообщила о том, что с балкона квартиры она наблюдает, как неизвестная женщина наносит повреждения ее машине. Тем временем злоумышленница попыталась разбить боковое стекло автомобиля рукой, но, осознав, что сделать ей это не удастся, оторвала дворник, при помощи которого все же довела задуманное до конца. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники отдельной роты ППСП ОМВД России по Гагаринскому району, которые задержали подозреваемую и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. На вопрос правоохранителей о том, по какой причине женщина повредила чужое имущество, внятного ответа получить не удалось, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

В отношении задержанной следственным отделом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю