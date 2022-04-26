И эшелонированная оборона противника не выдержит. Минобороны РФ – о настоящих героях – наших воинах

В Минобороны РФ рассказали о мужестве, стойкости, смелости российских военных, участвующих в спецоперации. Очередная страница ежедневной героической летописи – о тех, кто не боится рисковать, кто преодолевает массированную оборону противника, заслуженно побеждает.

Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, обнаружила опорный пункт украинских националистов. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие вступили в бой — уничтожили более 20 националистов, 7 человек сдались в плен, а еще более 70 отступили. Затем отрезанный от группы артиллерийским залпом националистов сержант Тригуб удерживал занятый опорный пункт противника до прибытия основных сил батальона.

Колонна инженерных подразделений под руководством подполковника Андрея Найданова выявила работу БПЛА противника. Оценив обстановку, подполковник принял решение вывести колонную из-под ожидаемого артиллерийского удара, который был нанесен спустя 7 минут после выхода колонны. Благодаря его действиям, удалось избежать потерь в личном составе и технике.

Матрос Сергей Вошков в составе батальонно-тактической группы столкнулся с эшелонированной обороной противника — несмотря на полученное ранение, матрос самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил бой. Сергей награжден медалью «За отвагу».