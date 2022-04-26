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И эшелонированная оборона противника не выдержит. Минобороны РФ – о настоящих героях – наших воинах

И эшелонированная оборона противника не выдержит. Минобороны РФ – о настоящих героях – наших воинах

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:22 26.04.2022

В Минобороны РФ рассказали о мужестве, стойкости, смелости российских военных, участвующих в спецоперации. Очередная страница ежедневной героической летописи – о тех, кто не боится рисковать, кто преодолевает массированную оборону противника, заслуженно побеждает.

Штурмовая группа, в состав которой входил сержант Велимир Тригуб, обнаружила опорный пункт украинских националистов. Несмотря на численное превосходство противника, российские военнослужащие вступили в бой — уничтожили более 20 националистов, 7 человек сдались в плен, а еще более 70 отступили. Затем отрезанный от группы артиллерийским залпом националистов сержант Тригуб удерживал занятый опорный пункт противника до прибытия основных сил батальона.

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Колонна инженерных подразделений под руководством подполковника Андрея Найданова выявила работу БПЛА противника. Оценив обстановку, подполковник принял решение вывести колонную из-под ожидаемого артиллерийского удара, который был нанесен спустя 7 минут после выхода колонны. Благодаря его действиям, удалось избежать потерь в личном составе и технике.

Матрос Сергей Вошков в составе батальонно-тактической группы столкнулся с эшелонированной обороной противника — несмотря на полученное ранение, матрос самостоятельно оказал себе медицинскую помощь и продолжил бой. Сергей награжден медалью «За отвагу».

И эшелонированная оборона противника не выдержит. Минобороны РФ – о настоящих героях – наших воинах


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