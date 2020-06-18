И еще о взятках. Честный полицейский в Симферополе отказался от «вознаграждения» от бизнесвумен

В Симферополе, в в рамках профилактической операции «Алкоголь и Табак» полиция выявила факт незаконной реализации алкогольной продукции индивидуальным предпринимателем. Чтобы избежать административной ответственности, женщина выразила надежду «решить вопрос на месте» и за несоставление административного протокола предложила оперативнику «вознаграждение» — 40 тысяч рублей.

От незаконных денег полицейский отказался, предупредив гражданку об ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Однако женщина на слова полицейского не отреагировала, достав денежные средства и предложив им оперативнику. О происшествии было незамедлительно доложено руководству УВД, на место вызвана следственно-оперативная группа. В отношении индивидуального предпринимателя полицейскими был составлен административный протокол по ст.14.17 КоАП Российской Федерации (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), — сообщили в МВД по РК.

Материалы по факту дачи взятки должностному лицу переданы в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.