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И еще о взятках. Честный полицейский в Симферополе отказался от «вознаграждения» от бизнесвумен
Цитата из классики отечественного кинематографа

И еще о взятках. Честный полицейский в Симферополе отказался от «вознаграждения» от бизнесвумен

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 11:55 18.06.2020

В Симферополе, в в рамках профилактической операции «Алкоголь и Табак» полиция выявила факт незаконной реализации алкогольной продукции индивидуальным предпринимателем. Чтобы избежать административной ответственности, женщина выразила надежду «решить вопрос на месте» и за несоставление административного протокола предложила оперативнику  «вознаграждение» — 40 тысяч рублей.

От незаконных денег  полицейский отказался, предупредив гражданку об ответственности за дачу взятки должностному лицу.

Однако женщина на слова полицейского не отреагировала, достав денежные средства и предложив им оперативнику. О происшествии было незамедлительно доложено руководству УВД, на место вызвана следственно-оперативная группа.

В отношении индивидуального предпринимателя полицейскими был составлен административный протокол по ст.14.17 КоАП Российской Федерации (нарушение требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), — сообщили в МВД по РК.

Материалы по факту дачи взятки должностному лицу переданы в следственные органы для принятия соответствующего процессуального решения.

И еще о взятках. Честный полицейский в Симферополе отказался от «вознаграждения» от бизнесвумен

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