И это вам надо? Покупая «однушку» в кредит на 30 лет, люди заплатят за 6 квартир — эксперты

Эксперты «РБК-Недвижимости» рассчитали переплату по рыночной ипотеке при разных сроках кредитования. Расчёты производились для кредита на сумму 11 млн рублей по ставке 25,4% годовых.

В Москве, чтобы оформить ипотеку на 10 лет для покупки «однушки» в новостройке, нужен доход от 422,3 тыс. рублей в месяц либо сопоставимый доход всех созаёмщиков. Ежемесячно заёмщик будет платить 253,4 тыс. рублей, 63,8% банк получит в виде процентов.

За 10 лет потребуется выплатить 30,4 млн рублей. Это в 1,9 раза превышает стоимость квартиры.

Ипотеку на 20 лет можно получить при доходе от 390,6 тыс. рублей в месяц. Заёмщик будет платить 234,4 тыс. рублей в месяц, 80,4% суммы банк получит в виде процентов. Переплата составит 56,2 млн рублей. Это в 3,5 раза превышает стоимость квартиры.

Ипотеку на 30 лет банк одобрит при доходе от 388,3 тыс. рублей в месяц. Ежемесячный платёж составит 233 тыс. рублей. Проценты банку — 86,9%. За обслуживание ипотеки заёмщик суммарно заплатит 83,9 млн рублей. Это более чем в 5,2 раза превышает цену «однушки».

При нынешних рыночных ставках переплата будет критичной при любом сроке кредитования, уверены эксперты, опрошенные изданием. Старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова отмечает, что сейчас люди оформляют ипотеку, только если жилищный вопрос стоит остро. Сейчас банки выдают немассовые и нестандартные кредиты с большим первоначальным взносом, говорит управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

источник: ЦИАН