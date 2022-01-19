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Иллюстрация: kub-inform.ru

И это возьму, и это тоже… В г. Саки задержали подозреваемого в кражах на Центральном рынке

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 19:50 19.01.2022

В дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Сакский» поступило сразу два сообщения о кражах из магазинов на Центральном рынке. В одной торговой точке были похищены электроинструменты, в другой-женские сумки. Общая сумма причиненного ущерба составила более 67 тысяч рублей.

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кражи совершены одним лицом — мужчиной на вид 35-40 лет, вечером перед закрытием рынка. Подозреваемый попал под камеры видеонаблюдения, установленные вблизи торговых точек. Повредив металлические ролеты, мужчина проник внутрь и начал выносить товар: женские сумки, 7 бензопил и другие электрические строительные инструменты. Похищенное подозреваемый выносил за пределы рынка частями. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Сакского района, ранее судимый за кражи. Подозреваемый признал свою вину. Мужчина рассказал, что часть похищенного сдал в ломбард в г. Саки, а часть в Симферополе. Полученные деньги потратил на выпивку и развлечения, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.

Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский»  возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ (кража). Санкция указанной статьи за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.

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Полицейскими принимаются меры к изъятию похищенного.


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