И это возьму, и это тоже… В г. Саки задержали подозреваемого в кражах на Центральном рынке

Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что кражи совершены одним лицом — мужчиной на вид 35-40 лет, вечером перед закрытием рынка. Подозреваемый попал под камеры видеонаблюдения, установленные вблизи торговых точек. Повредив металлические ролеты, мужчина проник внутрь и начал выносить товар: женские сумки, 7 бензопил и другие электрические строительные инструменты. Похищенное подозреваемый выносил за пределы рынка частями. Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался 36-летний житель Сакского района, ранее судимый за кражи. Подозреваемый признал свою вину. Мужчина рассказал, что часть похищенного сдал в ломбард в г. Саки, а часть в Симферополе. Полученные деньги потратил на выпивку и развлечения, — озвучили детали дела в пресс-службе МВД России в Крыму.