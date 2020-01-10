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Инцидент в Севастополе: знакомая "увела" у горожанки с банковской карты деньги

И хорошо лежали, но украли. В Красноперекопске дочь «увела» деньги с карты матери

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 20:14 10.01.2020

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России в Красноперекопске обратилась 70-летняя местная жительница с заявлением о краже более 83 тысяч рублей с ее пенсионной карты.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена подозреваемая в краже денежных средств. Ей оказалась 39-летняя ранее не судимая дочь потерпевшей. Злоумышленница призналась в содеянном, написав явку с повинной. Подозреваемая пояснила, что более шести раз тайно брала банковскую карту матери, снимала деньги, а потом возвращала незамеченной на место, — рассказали в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделением МО МВД России «Красноперекопский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«г» ч.3 ст.158 Уголовного Кодекса РФ (кража, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

И хорошо лежали, но украли. В Красноперекопске дочь "увела" деньги с карты матери

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