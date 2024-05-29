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И как его туда только занесло… Турист застрял на крутом склоне под плато Ай-Петри

И как его туда только занесло… Турист застрял на крутом склоне под плато Ай-Петри

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:33 29.05.2024

Вчера, в 16:30 в службу спасения поступила информация о том, что молодой человек во время туристической прогулки заблудился под плато Ай-Петри. Самостоятельно продолжить движение не может. Необходима помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности.

В предполагаемый район поисково-спасательных работ выехала дежурная смена Ялтинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5-ти человек. По прибытии спасатели оперативно обнаружили молодого человека в районе верхней части Алупкинской тропы. Как выяснилось, он, поднимаясь по Алупкинской тропе, сбился с маршрута и оказался на крутом скально-осыпном склоне, — рассказали в МЧС РК.

Добравшись до пострадавшего, спасатели проложили веревочные перила и с соблюдением всех мер безопасности эвакуировали его со сложного скального участка в безопасное место. В медицинской помощи молодой человек не нуждался.

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