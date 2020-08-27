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Иллюстрация: argumenti.ru

И молодёжь «ведётся», и пожилые. Севастопольцы перевели на счета аферистов более 800 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:39 27.08.2020

В полиции Севастополя подчёркивают: несмотря на то, что дистанционные мошенники используют одну и ту же схему на протяжение уже нескольких лет, им всё же удаётся среди тысяч жителей города найти тех, кто попадает в их преступные сети.

Примечательно, что жертвами злоумышленников становятся не только пожилые, но и достаточно молодые люди. Так, к примеру, вчера 33-летней местной жительнице позвонил неизвестный, который представился сотрудником банка и под предлогом защиты банковской карты от несанкционированного доступа путём получения СМС-кодов завладел почти 200 тысячами рублей пострадавшей. А 55-летнему севастопольцу позвонила неизвестная женщина, которая убедила его перевести свои финансовые сбережения «для сохранности на запасные счета» и он также лишился своих 200 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Севастополе.

ВНИМАНИЕ! Полиция призывает быть максимально бдительными и острожными в общении по телефону с неизвестными абонентами.

Ни в коем случае никому не сообщайте свои персональные данные и любую информацию, касающуюся вашей банковской карты или счёта. Не выполняйте манипуляции под диктовку и никому не сообщайте СМС-коды, которые могут прийти на ваш телефон. Данную информацию у вас могут спрашивать только мошенники. Обязательно расскажите своим родным, близким, знакомым и соседям о схемах, которые используют дистанционные мошенники – этим вы можете спасти их от преступных посягательств.

И молодёжь "ведётся", и пожилые. Севастопольцы перевели на счета аферистов более 800 тысяч рублей

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