И не пойте нам тут! На Украине предлагают запретить российскую музыку

Депутаты парламента Украины внесли на его рассмотрение проект закона, предусматривающего запрет на воспроизведение музыкальных произведений в исполнении российских певцов и музыкантов на радио, телевидении, в учреждениях культуры и в целом в общественном пространстве. Текст законопроекта, отмечает ТАСС , размещен во вторник на сайте Верховной рады:

Запретить на территории Украины воспроизведение аудиовизуальных произведений в исполнении граждан и резидентов государства-агрессора (таковым на Украине официально признана Россия — прим. ТАСС)», — гласит законопроект. Авторы инициативы предлагают ввести запрет на исполнение российской музыки «на радио, телевидении, в развлекательных заведениях, в общественном транспорте (у коммунальных и частных перевозчиков), в заведениях образования, заведениях культуры и отдыха, гостиничного и ресторанного бизнеса, кинотеатрах, общественном пространстве и т. д.

Авторы инициативы считают, что запрет должен действовать «на период до освобождения всех оккупированных украинских территорий», к числу которых на Украине относят российский Крым, и «прекращения агрессии со стороны Российской Федерации».

Депутаты предлагают ввести запрет, внеся изменения в уже действующий закон о телевидении и радиовещании, предусматривающий введение квот на трансляцию музыкальных произведений в исполнении украинских певцов и музыкантов.

Авторы законопроекта предлагают увеличить квоты на исполнение украинской музыки в радиоэфире радиостанций и телеканалов до 50%. Сейчас эта квота составляет 35%.

Цель принятия этого законопроекта — создание законодательных условий для равномерного наполнения эфира украинских радиостанций музыкальными произведениями украинских авторов и исполнителей в течение всего эфирного времени, увеличение доли песен на украинском языке и для запрета воспроизведения музыкального продукции происхождения государства-агрессора, — говорится в документе.

Авторами законопроекта о запрете на Украине российской музыки значится 21 депутат, преимущественно от партии «Европейская солидарность», лидером которой является бывший президент Петр Порошенко. Однако среди них есть представитель партии «Слуга народа», поддерживающей нынешнего президента Владимира Зеленского. Это глава комитета по гуманитарной и информационной политике Никита Потураев. В настоящий момент проект закона находится на рассмотрение этого комитета.

Источник: ТАСС

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