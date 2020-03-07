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И покажут на пл. Нахимова 18 марта: в Севастополе — сбор фотографий о Русской весне

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:16 07.03.2020

В Правительстве Севастополя отмечают: объявлен сбор фотографий из частного архива жителей и гостей Севастополя для формирования Национального банка фотографий, посвященного событиям Русской весны 2014 года.

Если вы хотите, чтобы ваши фотографии были представлены в рамках празднования 18 марта на площади Нахимова в формате фотовыставки или трансляции на экранах — присылайте их на электронную почту photobank@sev.gov.ru. В тексте письма укажите свои контактные данные. В случае выбора ваших снимков для презентации их на площади Нахимова — с вами свяжутся для получения разрешения и уточнения деталей, — озвучили алгоритм действий в пресс-службе Правительства.

 

И покажут на пл. Нахимова 18 марта: в Севастополе - сбор фотографий о Русской весне

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