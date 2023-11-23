Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Суды Крыма | И пошёл он по глупости своей на четыре года в колонию… История молодого жителя Армянска
актуально в республике
И пошёл он по глупости своей на четыре года в колонию… История молодого жителя Армянска
Иллюстрация: ОК

И пошёл он по глупости своей на четыре года в колонию… История молодого жителя Армянска

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 18:41 23.11.2023

23-летний житель Армянска проведет четыре года своей молодой жизни в колонии строгого режима. Всему виной нездоровая тяга к незаконному сбыту наркотических средств. Несмотря на частичное признание подсудимым вины в инкриминируемом преступлении, Армянский городской суд счел его вину доказанной.

Предварительным следствием установлено и в суде нашло свое подтверждение, что в что 12 февраля 2023г. в вечернее время местный житель на перроне железнодорожной станции Армянск ФГУП «Крымская железная дорога» незаконно сбыл за денежные средства в размере 700 рублей порошкообразное вещество белого цвета, находящееся в бумажном свертке, массой 0,07г. Порошкообразное вещество согласно заключения эксперта содержит в своем составе α-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства N-метилэфедрон. Несмотря на позицию подсудимого, суд с учетом данных о его личности,  который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление, признал молодого крымчанина виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ, и приговорил его к наказанию за содеянное деяние, — сообщили в пресс-службе суда. 

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: суды Крыма

Комментарии для сайта Cackle
суды Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.