И пошёл он по глупости своей на четыре года в колонию… История молодого жителя Армянска

23-летний житель Армянска проведет четыре года своей молодой жизни в колонии строгого режима. Всему виной нездоровая тяга к незаконному сбыту наркотических средств. Несмотря на частичное признание подсудимым вины в инкриминируемом преступлении, Армянский городской суд счел его вину доказанной.
Предварительным следствием установлено и в суде нашло свое подтверждение, что в что 12 февраля 2023г. в вечернее время местный житель на перроне железнодорожной станции Армянск ФГУП «Крымская железная дорога» незаконно сбыл за денежные средства в размере 700 рублей порошкообразное вещество белого цвета, находящееся в бумажном свертке, массой 0,07г. Порошкообразное вещество согласно заключения эксперта содержит в своем составе α-пирролидиновалерофенон, который является производным наркотического средства N-метилэфедрон. Несмотря на позицию подсудимого, суд с учетом данных о его личности, который ранее отбывал наказание за аналогичное преступление, признал молодого крымчанина виновным по части 1 статьи 228.1 УК РФ, и приговорил его к наказанию за содеянное деяние, — сообщили в пресс-службе суда.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
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